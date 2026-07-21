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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/gulistan-doku-sorusturmasi-eski-valinin-esi-doktorlar-bilgi-islemciler-ve-is-insani-dahil-20-1107413884.html
Gülistan Doku soruşturması: Eski valinin eşi, doktorlar, bilgi işlemciler ve iş insanı dahil 15 gözaltı
Gülistan Doku soruşturması: Eski valinin eşi, doktorlar, bilgi işlemciler ve iş insanı dahil 15 gözaltı
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Gülistan Doku soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bolgede-o-gece-gorevli-olan-tum-zirhli-araclar-tek-tek-1107305850.html
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gülistan doku, elazığ
gülistan doku, elazığ

Gülistan Doku soruşturması: Eski valinin eşi, doktorlar, bilgi işlemciler ve iş insanı dahil 15 gözaltı

08:46 21.07.2026 (güncellendi: 08:51 21.07.2026)
© İHAGülistan Doku
Gülistan Doku - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© İHA
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Gülistan Doku soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.
Gülistan Doku - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2026
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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Bölgede o gece görevli olan tüm zırhlı araçlar tek tek incelenecek
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