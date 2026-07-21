https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/gulistan-doku-sorusturmasi-eski-valinin-esi-doktorlar-bilgi-islemciler-ve-is-insani-dahil-20-1107413884.html

Gülistan Doku soruşturması: Eski valinin eşi, doktorlar, bilgi işlemciler ve iş insanı dahil 15 gözaltı

Gülistan Doku soruşturması: Eski valinin eşi, doktorlar, bilgi işlemciler ve iş insanı dahil 15 gözaltı

Sputnik Türkiye

Gülistan Doku soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T08:46+0300

2026-07-21T08:46+0300

2026-07-21T08:51+0300

türki̇ye

gülistan doku

elazığ

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/05/1065437135_0:105:1200:780_1920x0_80_0_0_10e51fe1bd2a01524126aa8143b85f64.jpg

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bolgede-o-gece-gorevli-olan-tum-zirhli-araclar-tek-tek-1107305850.html

türki̇ye

elazığ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gülistan doku, elazığ