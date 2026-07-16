https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bolgede-o-gece-gorevli-olan-tum-zirhli-araclar-tek-tek-1107305850.html

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Bölgede o gece görevli olan tüm zırhlı araçlar tek tek incelenecek

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Bölgede o gece görevli olan tüm zırhlı araçlar tek tek incelenecek

Sputnik Türkiye

Gülistan Doku soruşturmasında, savcılık genç kızın kaybolduğu gece kent merkezinde kullanılan tüm zırhlı araçları acilen tespit edilmesini ve kamera... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T14:29+0300

2026-07-16T14:29+0300

2026-07-16T14:29+0300

türki̇ye

gülistan doku

tunceli

tunceli valiliği

tuncay sonel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/05/1065437135_0:105:1200:780_1920x0_80_0_0_10e51fe1bd2a01524126aa8143b85f64.jpg

Tunceli'de kaybolduktan sonra dosyası 6 yıl sonra yeniden açılan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, Doku'nun kaybolduğu gece kent merkezinde kullanılan tüm zırhlı araçların (Ejder Yalçın, Kirpi, Cobra, Akrep, Ural, Shortland vb.) acilen tespit edilmesini istedi. Savcılık, bu araçların kamera görüntüleriyle birlikte, renklerini ve ayırt edici tüm fiziksel özelliklerini de talep etti. Talep yazısında araçların torpidosunda veya şoför mahallinde tutulan, aracın kilometresini, yakıt alımını ve anlık kullanım geçmişini gösteren Araç Seyir/Kilometre Defterlerinin ilgili güne ait sayfalarının onaylı suretlerinin teslim edilmesi istendi. Tüm zırhlı araçların acilen tespit edilmesini istediSabah'ın haberine göre Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bilgi talep etti. Olaya Tunceli Valiliği bünyesindeki emniyet ve jandarmaya ait zırhlı araçların da katılmış olabileceği ihtimalini değerlendiren savcılık, Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihiyle sınırlı kalmak üzere, kent merkezinde kullanılan tüm zırhlı araçların (Ejder Yalçın, Kirpi, Cobra, Akrep, Ural, Shortland vb.) acilen tespit edilmesi istendi. Savcılık, bu araçların sadece listesini değil; resmi ve sivil plakalarını, renklerini ve ayırt edici tüm fiziksel özelliklerini de talep etti.Araçların güzergah bilgileri de incelenecekOlay tarihinde, olay yeri ve çevre yolları da dahil olmak üzere yakın güzergahlarda görevlendirilen, devriye atan veya geçiş hakkı bulunan tüm zırhlı araçlardaki personelin açık kimlikleri ve sicil bilgileri istendi. 5 Ocak 2020 gününe ait Görev Yönetim Sistemi (GYS) emirleri ile kademe, şube ve nizamiye karakollarının araç giriş-çıkış defterlerinin aslına uygun onaylı suretleri mercek altına alınacak. Bu kayıtların incelenmesiyle, cinayetin üzerindeki sır perdesinin tamamen aralanması bekleniyor.Başsavcılık, tespit edilecek bu zırhlı araçlarda kurulu bulunan GPS (Küresel Konumlama Sistemi), Araç Takip Sistemi (ATS) veya Ürün Takip Sistemi veri tabanı üzerinden 05.01.2020 günü saat 00:00 ile 23:59 arasındaki, özellikle olay saatlerini ve olay yerini (Dinar Köprüsü) kapsayan koordinat, hız ve güzergah dökümlerinin (log kayıtları) dijital ve döktim olarak ilgili birimlerden celbi ile gönderilmesi istendi. Tespit edilecek bu zırhlı araçların üzerinde bulunan araç içi ve araç dışı kameralı zırhlı araçlar için)kamera kayıt cihazlarının (DVR) hard disklerinde/hafıza kartlarında 05.01.2020 gününe ait kayıt bulunup bulunmadığının tespiti istenen yazıda varsa tahmini olay saatlerini ve olay yerini içeren kamera görüntülerinin birer kopyasının tahrif edilmeden ham haliyle digital ortamda gönderilmesi istendi.Kilometrelerine kadar talep edildi Araçların torpidosunda veya şoför mahallinde tutulan, aracın kilometresini, yakıt alımını ve anlık kullanım geçmişini gösteren Araç Seyir/Kilometre Defterlerinin ilgili güne ait sayfalarının onaylı suretlerinin temin edilerek gönderilmesi de istenilen yazıda, zırhlı araçların, PTS, KGYS, K Noktası ve MOBESE Kayıtları ve ispata yarar dosya kapsamındaki diğer tüm tespitler doğrultusunda, 05.01.2020 günü özellikle tahmini olay saatlerini ve olay yerini içeren geçişlerinin, kamera görüntülerinin, şüpheli güzergah dışı hareket ve kullanımlarının tespit edilerek araç hareketlerinin güzergah takibinin yapılması şüphe arz eden zırhlı araçlara özellikle yoğunlaşılması istendi.Başsavcılık, Gülistan Doku'nun kaybolduğu güzergahta şüpheli hareketler sergileyen, duran güzergah haricinde seyir halinde olan valilik bünyesindeki araçların tespit edilmesini istedi. Bilgi belge talep yazısında, Tunceli Valiliği bünyesinde 05.01.2020 günü itibariyle kullanılan tüm araçların (makam,, koruma araçları vb.) tespitli olduğu bilindiğinden; tüm bu valilik araçlarının(makam, koruma vb.) belirtilen maddeler kapsamında tespit edilecek zırhlı araçları takip etme, öncü artçı olacak şekilde hareket etme gibi durumları olup olmadığının da tespit edilmesi istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-kilit-isim-umut-altas-turkiyeye-iade-edilecek-1106225024.html

türki̇ye

tunceli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gülistan doku, tunceli, tunceli valiliği, tuncay sonel