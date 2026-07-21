https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/golcuk-tabiat-parkinda-balik-olumleri-numuneler-alindi-1107433847.html

Gölcük Tabiat Parkı'nda balık ölümleri: Numuneler alındı

Gölcük Tabiat Parkı'nda balık ölümleri: Numuneler alındı

Sputnik Türkiye

Bolu Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölde balık ölümleri yaşanması üzerine çalışma başlatıldı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T15:53+0300

2026-07-21T15:53+0300

2026-07-21T15:53+0300

yaşam

gölcük tabiat parkı

türkiye

toplu balık ölümleri

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Gölcük Tabiat Parkı'nda balık ölümleri yaşandı.Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki parkta bulunan gölün kıyısına vuran çok sayıda ölü balığı görenler, durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine tabiat parkına yönlendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ölen balıklardan ve sudan numune aldı.İlk incelemelere göre balık ölümlerinin sudaki oksijen seviyesinin düşmesi ve aşırı sıcaklardan kaynaklandığını değerlendiren yetkililer, bölgeye gelenlere balıkların toplanıp tüketilmemesi uyarısında bulundu.

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gölcük tabiat parkı

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gölcük tabiat parkı, türkiye, toplu balık ölümleri