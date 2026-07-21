Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/golcuk-tabiat-parkinda-balik-olumleri-numuneler-alindi-1107433847.html
Gölcük Tabiat Parkı'nda balık ölümleri: Numuneler alındı
Gölcük Tabiat Parkı'nda balık ölümleri: Numuneler alındı
Sputnik Türkiye
Bolu Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölde balık ölümleri yaşanması üzerine çalışma başlatıldı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T15:53+0300
2026-07-21T15:53+0300
yaşam
gölcük tabiat parkı
türkiye
toplu balık ölümleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/15/1107434624_0:149:1600:1049_1920x0_80_0_0_015df996c214da3f95f9815bd041eb3d.jpg
Gölcük Tabiat Parkı'nda balık ölümleri yaşandı.Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki parkta bulunan gölün kıyısına vuran çok sayıda ölü balığı görenler, durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine tabiat parkına yönlendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ölen balıklardan ve sudan numune aldı.İlk incelemelere göre balık ölümlerinin sudaki oksijen seviyesinin düşmesi ve aşırı sıcaklardan kaynaklandığını değerlendiren yetkililer, bölgeye gelenlere balıkların toplanıp tüketilmemesi uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/izmir-korfezinde-balik-olumleri-suruyor-uzmani-tek-careyi-acikladi-1099510097.html
gölcük tabiat parkı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/15/1107434624_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_973d752ff13b26d4a8c8c0aa74c6c9f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gölcük tabiat parkı, türkiye, toplu balık ölümleri
gölcük tabiat parkı, türkiye, toplu balık ölümleri

Gölcük Tabiat Parkı'nda balık ölümleri: Numuneler alındı

15:53 21.07.2026
© Mehmet Emin GürbüzGölcük Tabiat Parkı'nda balık ölümleri: Numuneler alındı
Gölcük Tabiat Parkı'nda balık ölümleri: Numuneler alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© Mehmet Emin Gürbüz
Abone ol
Bolu Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölde balık ölümleri yaşanması üzerine çalışma başlatıldı.
Gölcük Tabiat Parkı'nda balık ölümleri yaşandı.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki parkta bulunan gölün kıyısına vuran çok sayıda ölü balığı görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine tabiat parkına yönlendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ölen balıklardan ve sudan numune aldı.
İlk incelemelere göre balık ölümlerinin sudaki oksijen seviyesinin düşmesi ve aşırı sıcaklardan kaynaklandığını değerlendiren yetkililer, bölgeye gelenlere balıkların toplanıp tüketilmemesi uyarısında bulundu.
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
YAŞAM
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor: Uzmanı tek çareyi açıkladı
19 Eylül 2025, 15:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала