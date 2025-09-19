İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor: Uzmanı tek çareyi açıkladı

"Sular arıtılmadan İzmir Körfezi'ne veriliyor. Bütün fabrikalardan gelen kirli sular doğrudan denize geliyor. Balıkların ölümüne neden asıl olay da bu. Körfezdeki sorun için yapılacak tek bir iş var. Bu konuda ne bilim kuruluna ne de danışmanlar kuruluna gerek var. Yapılacak tek şey belediye başkanları gidecek sanayicilerle konuşacak, arıtmaları çalıştıracak."