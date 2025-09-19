Türkiye
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor: Uzmanı tek çareyi açıkladı
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor: Uzmanı tek çareyi açıkladı
İzmir Körfezi'nde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Bölgedeki bütün fabrikalardan gelen kirli suların doğrudan denize geldiğini belirten Prof. Dr. Doğan... 19.09.2025
İzmir Körfezi Üçkuyular İskelesi yakınlarında çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Prof. Dr. Doğan Yaşar, fabrikalardan gelen kirli suların arıtılmadan denize verilmesi nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleştiğini vurgularken, "Yapılacak tek şey belediye başkanları gidecek sanayicilerle konuşacak, arıtmaları çalıştıracak" dedi. Geçen yıllarda gündeme gelen, bu sene ise ağustosta görülmeye başlayan İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor. Körfezin Üçkuyular İskelesi yakınlarında çok sayıda ölü balık görüldü.Tek çare diyerek açıkladıTürkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, körfezde kokunun ciddi şekilde yayıldığını söyledi.Kokunun balık ölümlerinin sinyali olduğunu ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:
İzmir Körfezi'nde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Bölgedeki bütün fabrikalardan gelen kirli suların doğrudan denize geldiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, yapılması gereken tek şeyin arıtmaların çalıştırılması olduğunu vurguladı.
İzmir Körfezi Üçkuyular İskelesi yakınlarında çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Prof. Dr. Doğan Yaşar, fabrikalardan gelen kirli suların arıtılmadan denize verilmesi nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleştiğini vurgularken, "Yapılacak tek şey belediye başkanları gidecek sanayicilerle konuşacak, arıtmaları çalıştıracak" dedi.
Geçen yıllarda gündeme gelen, bu sene ise ağustosta görülmeye başlayan İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor. Körfezin Üçkuyular İskelesi yakınlarında çok sayıda ölü balık görüldü.

Tek çare diyerek açıkladı

Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, körfezde kokunun ciddi şekilde yayıldığını söyledi.
Kokunun balık ölümlerinin sinyali olduğunu ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:
"Sular arıtılmadan İzmir Körfezi'ne veriliyor. Bütün fabrikalardan gelen kirli sular doğrudan denize geliyor. Balıkların ölümüne neden asıl olay da bu. Körfezdeki sorun için yapılacak tek bir iş var. Bu konuda ne bilim kuruluna ne de danışmanlar kuruluna gerek var. Yapılacak tek şey belediye başkanları gidecek sanayicilerle konuşacak, arıtmaları çalıştıracak."
