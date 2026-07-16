https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/unlu-aktor-sam-neillin-olum-nedeni-aciklandi-1107296009.html

Ünlü aktör Sam Neill'in ölüm nedeni açıklandı

Ünlü aktör Sam Neill'in ölüm nedeni açıklandı

Sputnik Türkiye

Jurassic Park ve Peaky Blinders gibi birçok popüler yapımla tanınan Yeni Zelandalı oyuncu Sam Neill'in ölüm nedeni açıklandı. Menajeri, ünlü oyuncunun zatürre... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T09:57+0300

2026-07-16T09:57+0300

2026-07-16T09:58+0300

yaşam

sam neill

yeni zelanda

aktör

ölüm nedeni

zatürre

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Yeni Zelandalı usta oyuncu Sam Neill'in ölüm nedeninin zatürre olduğu açıklandı. Ünlü oyuncunun uzun yıllardır birlikte çalıştığı menajeri Philip Grenz, kamuoyunda yer alan yanlış iddiaların ardından yazılı bir açıklama yaparak Neill'in ölümüne ilişkin ayrıntıları paylaştı.78 yaşındaki oyuncu, pazartesi günü Sidney'deki bir hastanede yaşamını yitirmişti. Ailesi, ölümünü "ani ve beklenmedik" olarak nitelendirmişti.Grenz, Sam Neill'in zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, oyuncunun daha önce kan kanseri ile mücadele ettiğini ancak CAR-T hücre tedavisi sayesinde hastalığı tamamen atlattığını söyledi.Menajer, "Sam zatürreden hayatını kaybetti. Hastalanmadan önce lenfomayı cesurca yenmişti. Hayatını kaybettiğinde kanserden tamamen arınmış durumdaydı" ifadelerini kullandı.'Dört projeyi arka arkaya tamamladı'Philip Grenz, Sam Neill'in son bir yıl içinde peş peşe dört farklı projede çalıştığını ve bu yapımların önümüzdeki aylarda izleyiciyle buluşacağını söyledi.Grenz ayrıca, Neill'in gösterişten hoşlanmayan, özel hayatına büyük önem veren biri olduğunu belirterek, ailesinin oyuncuyu Yeni Zelanda'daki çiftliğinde ilerleyen bir tarihte düzenlenecek özel bir törenle anacağını açıkladı.50 yılı aşan kariyerKuzey İrlanda doğumlu olan ve Yeni Zelanda'da büyüyen Sam Neill, sinema kariyeri boyunca 150'den fazla yapımda rol aldı.Oyuncu, en çok Jurassic Park serisindeki Dr. Alan Grant karakteriyle tanınırken, Ölüm Sessizliği, Kızıl Ekim, Ufuk Faciası, The Tudors, Peaky Blinders, Thor: Ragnarok ve Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıktı.Neill'in son sinema filmi The Fox (2025), son televizyon projesi ise Netflix dizisi Untamed (2025) oldu. Oyuncunun ölümünün ardından Godzilla x Kong: Supernova ve The Last Resort filmlerinde ölümünden sonra vizyona girecek performanslarıyla yeniden izleyici karşısına çıkması bekleniyor.2023 yılında yayımlanan anı kitabında kanser tedavisini anlatan Neill, BBC'ye verdiği röportajda, "Ölmekten korkmuyorum. Sadece yaşamayı bırakmak istemiyorum çünkü yaşamayı gerçekten seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/jurassic-park-yildizi-sam-neill-78-yasinda-hayatini-kaybetti-1107204299.html

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sam neill, yeni zelanda, aktör, ölüm nedeni, zatürre