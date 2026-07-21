https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/galatasarayda-mario-leminanin-sozlesmesi-uzatildi-1107441507.html
Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesi uzatıldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T20:05+0300
2026-07-21T20:05+0300
2026-07-21T20:05+0300
spor
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transfer
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Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon tüm kulvarlarda 41 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 3 gol kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/galatasaray-transferi-acikladi-ugochukwunun-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1107284394.html
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mario lemina, galatasaray, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
mario lemina, galatasaray, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray, Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon tüm kulvarlarda 41 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 3 gol kaydetmişti.