https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/galatasaray-transferi-acikladi-ugochukwunun-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1107284394.html

Galatasaray transferi açıkladı: Ugochukwu'nun sözleşme detayları belli oldu

Galatasaray transferi açıkladı: Ugochukwu'nun sözleşme detayları belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Lesley Ugochukwu'nun Burnley'den şarta bağlı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, transfer için... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T22:23+0300

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Galatasaray, İngiltere temsilcisi Burnley'de forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki futbolcu, 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık forma giyecek. Burnley'e 3 milyon sterlin kiralama bedeli ödenecek anlaşmada, 22.5 milyon sterlin tutarında şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor.Anlaşma kapsamında Ugochukwu'ya 2026-2027 sezonu için 2 milyon 650 bin euro garanti ücret ödeneceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/besiktas-leandro-trossard-transferini-resmen-acikladi-1107282684.html

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galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, i̇ngiltere futbol federasyonu, transfer