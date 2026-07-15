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Galatasaray transferi açıkladı: Ugochukwu'nun sözleşme detayları belli oldu
Galatasaray transferi açıkladı: Ugochukwu'nun sözleşme detayları belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Lesley Ugochukwu'nun Burnley'den şarta bağlı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, transfer için... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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Galatasaray, İngiltere temsilcisi Burnley'de forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki futbolcu, 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık forma giyecek. Burnley'e 3 milyon sterlin kiralama bedeli ödenecek anlaşmada, 22.5 milyon sterlin tutarında şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor.Anlaşma kapsamında Ugochukwu'ya 2026-2027 sezonu için 2 milyon 650 bin euro garanti ücret ödeneceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/besiktas-leandro-trossard-transferini-resmen-acikladi-1107282684.html
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galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, i̇ngiltere futbol federasyonu, transfer
galatasaray, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, i̇ngiltere futbol federasyonu, transfer

Galatasaray transferi açıkladı: Ugochukwu'nun sözleşme detayları belli oldu

22:23 15.07.2026
© Fotoğraf : GalatasarayLesley Ugochukwu
Lesley Ugochukwu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© Fotoğraf : Galatasaray
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Galatasaray, Lesley Ugochukwu'nun Burnley'den şarta bağlı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, transfer için Burnley'e 3 milyon sterlin ödeyecek; satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon sterlin olarak belirlendi.
Galatasaray, İngiltere temsilcisi Burnley'de forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki futbolcu, 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralık forma giyecek. Burnley'e 3 milyon sterlin kiralama bedeli ödenecek anlaşmada, 22.5 milyon sterlin tutarında şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor.
Anlaşma kapsamında Ugochukwu'ya 2026-2027 sezonu için 2 milyon 650 bin euro garanti ücret ödeneceği bildirildi.
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Beşiktaş, Leandro Trossard transferini resmen açıkladı
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