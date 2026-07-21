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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/fransadan-15-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-macronun-istedigi-duzenleme-parlamentodan-gecti-1107436179.html
Fransa'dan 15 yaş altına sosyal medya yasağı: Macron'un istediği düzenleme parlamentodan geçti
Fransa'dan 15 yaş altına sosyal medya yasağı: Macron'un istediği düzenleme parlamentodan geçti
Sputnik Türkiye
Fransa'da 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan yasa tasarısı parlamentodaki uzlaşma komisyonunda kabul edildi. Macron'un yeni... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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Fransa Parlamentosu'nda, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamayı öngören yasa tasarısı önemli bir aşamayı geride bıraktı. Parlamento bünyesindeki uzlaşma komisyonu, düzenleme üzerinde anlaşmaya vararak tasarıyı onayladı.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çocukların dijital ortamda korunmasını amaçlayan düzenlemenin, eylül ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim yılına kadar yürürlüğe girmesini istediğini açıklamıştı.Platformlara yaş doğrulama zorunluluğu geliyorTasarı yasalaşırsa, Fransa Dijital Teknolojiler Bakanlığı, 15 yaş altındaki kullanıcıların erişemeyeceği sosyal medya platformlarının listesini hazırlayacak.Yasa kapsamına giren sosyal medya şirketleri ise kullanıcıların yaşlarını doğrulayabilmek için Fransa'nın veri koruma otoritesi tarafından onaylanan yaş doğrulama sistemlerini kullanmak zorunda olacak.Düzenlemenin uygulanma yöntemi ile yaş doğrulama sırasında kişisel verilerin korunması, parlamentodaki görüşmelerin en çok tartışılan başlıkları arasında yer alıyor.Liselerde akıllı telefon yasağı da geliyorTasarı yalnızca sosyal medya kullanımını sınırlamakla kalmıyor.Yeni düzenleme kapsamında liselerde akıllı telefon kullanımı da yasaklanacak. Fransa'da ilk ve orta dereceli okullarda uygulanan telefon kısıtlamalarının, bu düzenlemeyle lise öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.Fransa, Avustralya'nın izinden gidiyorYasa kabul edilirse Fransa, çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getiren ülkeler arasına katılacak.Bu alandaki ilk kapsamlı adımı Avustralya, Aralık ayında atmış; Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ve YouTube gibi platformları kapsayan 16 yaş altı sosyal medya yasağını yürürlüğe koymuştu.Fransa'daki tasarının önümüzdeki günlerde önce Ulusal Meclis, ardından Senato tarafından oylanması bekleniyor.Macron'dan Avrupa Birliği'ne ortak hareket çağrısıCumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırlamalarının yalnızca Fransa ile sınırlı kalmaması gerektiğini savunuyor.Macron, Avrupa Birliği ülkelerine ortak düzenleme yapılması çağrısında bulunurken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de son dönemde çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin AB genelinde sınırlandırılması yönündeki girişimlere destek verdi.Fransa'nın hazırladığı düzenleme, Avrupa'da çocukların dijital güvenliği konusunda atılan en kapsamlı adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/fransada-orman-yanginlari-suruyor-zamanla-yaris-30-ilde-yuksek-risk-1107435722.html
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haberler, avrupa, emmanuel macron, fransa, avustralya, aralık, facebook, instagram, ulusal meclis, snapchat, tiktok, yılsonu2026
haberler, avrupa, emmanuel macron, fransa, avustralya, aralık, facebook, instagram, ulusal meclis, snapchat, tiktok, yılsonu2026

Fransa'dan 15 yaş altına sosyal medya yasağı: Macron'un istediği düzenleme parlamentodan geçti

16:52 21.07.2026
Telefon güvenliği (Temsili)
Telefon güvenliği (Temsili) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
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Fransa'da 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayan yasa tasarısı parlamentodaki uzlaşma komisyonunda kabul edildi. Macron'un yeni eğitim yılı başlamadan yürürlüğe girmesini istediği düzenleme, platformlara yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirirken, liselerde akıllı telefon kullanımını da yasaklamayı öngörüyor.
Fransa Parlamentosu'nda, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamayı öngören yasa tasarısı önemli bir aşamayı geride bıraktı. Parlamento bünyesindeki uzlaşma komisyonu, düzenleme üzerinde anlaşmaya vararak tasarıyı onayladı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çocukların dijital ortamda korunmasını amaçlayan düzenlemenin, eylül ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim yılına kadar yürürlüğe girmesini istediğini açıklamıştı.

Platformlara yaş doğrulama zorunluluğu geliyor

Tasarı yasalaşırsa, Fransa Dijital Teknolojiler Bakanlığı, 15 yaş altındaki kullanıcıların erişemeyeceği sosyal medya platformlarının listesini hazırlayacak.
Yasa kapsamına giren sosyal medya şirketleri ise kullanıcıların yaşlarını doğrulayabilmek için Fransa'nın veri koruma otoritesi tarafından onaylanan yaş doğrulama sistemlerini kullanmak zorunda olacak.
Düzenlemenin uygulanma yöntemi ile yaş doğrulama sırasında kişisel verilerin korunması, parlamentodaki görüşmelerin en çok tartışılan başlıkları arasında yer alıyor.

Liselerde akıllı telefon yasağı da geliyor

Tasarı yalnızca sosyal medya kullanımını sınırlamakla kalmıyor.
Yeni düzenleme kapsamında liselerde akıllı telefon kullanımı da yasaklanacak. Fransa'da ilk ve orta dereceli okullarda uygulanan telefon kısıtlamalarının, bu düzenlemeyle lise öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Fransa, Avustralya'nın izinden gidiyor

Yasa kabul edilirse Fransa, çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getiren ülkeler arasına katılacak.
Bu alandaki ilk kapsamlı adımı Avustralya, Aralık ayında atmış; Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ve YouTube gibi platformları kapsayan 16 yaş altı sosyal medya yasağını yürürlüğe koymuştu.
Fransa'daki tasarının önümüzdeki günlerde önce Ulusal Meclis, ardından Senato tarafından oylanması bekleniyor.

Macron'dan Avrupa Birliği'ne ortak hareket çağrısı

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırlamalarının yalnızca Fransa ile sınırlı kalmaması gerektiğini savunuyor.
Macron, Avrupa Birliği ülkelerine ortak düzenleme yapılması çağrısında bulunurken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de son dönemde çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin AB genelinde sınırlandırılması yönündeki girişimlere destek verdi.
Fransa'nın hazırladığı düzenleme, Avrupa'da çocukların dijital güvenliği konusunda atılan en kapsamlı adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
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