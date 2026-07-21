https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/fransada-orman-yanginlari-suruyor-zamanla-yaris-30-ilde-yuksek-risk-1107435722.html

Fransa'da orman yangınları sürüyor: Zamanla yarış, 30 ilde 'yüksek risk'

Fransa'da orman yangınları sürüyor: Zamanla yarış, 30 ilde 'yüksek risk'

Sputnik Türkiye

Fransa'da Hautes-Alpes, Vendee, Haute-Corse, Loire-Atlantique ve Var vilayetlerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Fransız hükümeti, 2026 yılı... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T16:28+0300

2026-07-21T16:28+0300

2026-07-21T16:28+0300

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i̇tfaiye

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Fransa'nın Hautes-Alpes, Vendee, Haute-Corse, Loire-Atlantique ve Var vilayetlerindeki yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, bugün için Aude, Gard, Bouches-du-Rhone, Var ve Vaucluse vilayetlerinde "çok yüksek", çoğunluğu ülkenin güney kesimlerinde bulunan 30 vilayette ise "yüksek" yangın riski alarmı verdi.Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Hautes-Alpes vilayetinde dün öğleden sonra başlayan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.Vilayete bağlı ormanlık alanlarda etkili olan yangında 50 hektardan fazla alan yandı.Var vilayetindeki Taradeau kentinde de kısa sürede geniş alanlara yayılan yangına 350'den fazla itfaiye eri ve onlarca araçla havadan ve karadan müdahale ediliyor.Tahliyeler sürüyor, yıl başından beri 40 bin hektar gittiYaklaşık 200 hektar alanın kül olduğu yangın bugün kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları ise sürüyor.Fransa'nın Korsika Adası'ndaki Haute-Corse vilayetinin Albertacce ve Corte bölgelerindeki yangınları söndürmek için ise 250'den fazla itfaiye eri seferber olurken, bu yangınlarda toplamda 570 hektar alan yandı.Ülkenin batısındaki Vendee vilayetine bağlı Sables-d'Olonne ve Saint-Jean-de-Monts tatil beldelerinde dün akşam çıkan yangınlar nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi. Yaklaşık 140 itfaiye çalışanının müdahale ettiği yangında 13 hektardan fazla ekim alanı küle döndü.Nantes şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde bir aracın alev alması sonrası kamp alanlarına yayılan yangında 10 hektardan fazla alan yok oldu.Yaklaşık 200 kişinin tahliye edildiği yangına, yaklaşık 150 itfaiye eri ve 45 araçla müdahale sürüyor.Fransız hükümetinden dün yapılan açıklamada, yıl başından bu yana yaklaşık 40 bin hektar alanın yandığı ve bu rakamın 2025'te bütün bir sezonda kaydedilen rakamı aştığı belirtilmişti.

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fransa, yangın, yangın söndürme, orman yangını, i̇tfaiye