https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/fransa-iran-maslahatguzarini-disislerine-bakanligina-cagirdi-1107436747.html

Fransa, İran Maslahatgüzarı'nı Dışişlerine Bakanlığına çağırdı

Fransa, İran Maslahatgüzarı'nı Dışişlerine Bakanlığına çağırdı

Sputnik Türkiye

Fransa'nın Tahran Büyükelçiliğindeki diplomatik personelin dün İran makamları tarafından bir süre tutulmasının ardından Fransa, İran’ın Paris Büyükelçiliği... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T17:21+0300

2026-07-21T17:21+0300

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Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız diplomatik personelin "uğradığı saldırının aydınlatılması" ve suçluların cezalandırılması talep edildi.Açıklamada, Büyükelçilik çalışanlarının maruz kaldığı "çok ciddi yıldırma eylemi" sonrasında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun talebi üzerine İran’ın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtildi.'Diplomatik dokunulmazlıklara aykırı' Barrot, dün, Tahran Büyükelçiliğindeki 2 çalışanın "diplomatik dokunulmazlıklarına aykırı şekilde" İran güvenlik güçleri tarafından "sebepsiz yere gözaltına alındığını ve saatlerce süren sorgulamalarının ardından Büyükelçiliğe geri döndüklerini bildirmişti.Barrot, konuya ilişkin İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştüğünü ve Büyükelçilik çalışanlarına yönelik "kabul edilemez" saldırının sonuçsuz kalmayacağını kendisine bildirdiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/abd-ve-iran-arasindaki-yeni-saldirilar-nedeniyle-petrol-fiyatlari-yuzde-2den-fazla-yukseldi-1107436419.html

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