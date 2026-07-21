https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/fifadan-arjantine-sorusturma-dunya-kupasi-finalinin-ardindan-yasanan-arbede-incelenecek-1107419694.html
FIFA'dan Arjantin'e soruşturma: Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan arbede incelenecek
FIFA'dan Arjantin'e soruşturma: Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan arbede incelenecek
Sputnik Türkiye
FIFA, İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finalinin ardından sahada yaşanan kavga nedeniyle disiplin soruşturması başlattı. Kurum, olayları... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T11:33+0300
2026-07-21T11:33+0300
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Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, İspanya'nın uzatmalarda Arjantin'i 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası şampiyonu olduğu final karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı.FIFA'dan yapılan açıklamada, maç sonrasında yaşanan olayların FIFA Disiplin Talimatı kapsamında olası ihlaller içerip içermediğinin araştırılması amacıyla bir Disiplin ve Etik Savcısı görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada soruşturmanın ne zaman tamamlanacağına ilişkin ise herhangi bir takvim paylaşılmadı. FIFA'nın batı basınına yansıyan açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Gerginlik son düdüğün ardından büyüdüİspanya'nın ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu, uzatma dakikalarında Ferran Torres'in attığı golle kazanmasının ardından tansiyon yükseldi. Arjantin ise normal sürenin uzatma dakikalarında Enzo Fernandez'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.Son düdüğün ardından Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes ile İspanyol futbolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede iki takım oyuncularının karıştığı toplu arbedeye dönüştü.Paredes'in hareketleri kameralara yansıdıTelevizyon görüntülerinde Paredes'in, İspanyol savunmacı Eric Garcia'yı boğazından ittiği görüldü. Olayı ayırmak için araya giren İspanyol futbolcu Gavi'nin de Paredes tarafından yere itildiği kameralara yansıdı.İspanya kaptanı Rodri'nin ise takım arkadaşlarının şampiyonluk kutlamalarına katılmak üzere koşarken Arjantinli savunmacı Nahuel Molina tarafından karnına vurulmuş gibi görüldü. Daha sonra Molina'nın Rodri'nin etrafını sardığı, eski Manchester City takım arkadaşı Nicolas Otamendi'nin de Rodri ile sözlü tartışmaya girdiği görüntülere yansıdı.Kupa törenindeki tavır da dikkat çektiFinalin ardından Arjantinli futbolcuların, İspanya kupayı kaldırırken podyuma sırtlarını dönerek taraftarlarına yönelmesi dikkat çekti. Bu tavır, yeni dünya şampiyonuna yönelik alışılmadık bir saygısızlık olarak sosyal medyada yorumlandı.Öte yandan İspanyol futbolcuların, Arjantinli oyuncuların madalyalarını almak üzere podyuma çıkışı sırasında geleneksel "şeref koridoru" oluşturd.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/fifa-dunya-siralamasi-guncellendi-turkiye-5-basamak-geriledi-1107401882.html
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arjantin, fifa, i̇spanya, dünya kupası
arjantin, fifa, i̇spanya, dünya kupası
FIFA'dan Arjantin'e soruşturma: Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan arbede incelenecek
FIFA, İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finalinin ardından sahada yaşanan kavga nedeniyle disiplin soruşturması başlattı. Kurum, olayları incelemek üzere bir Disiplin ve Etik Savcısı görevlendirirken, Arjantinli futbolcuların maç sonundaki davranışları ve yaşanan arbede soruşturmanın odağına alındı.
Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, İspanya'nın uzatmalarda Arjantin'i 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası şampiyonu olduğu final karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, maç sonrasında yaşanan olayların FIFA Disiplin Talimatı kapsamında olası ihlaller içerip içermediğinin araştırılması amacıyla bir Disiplin ve Etik Savcısı görevlendirildiği bildirildi.
Açıklamada soruşturmanın ne zaman tamamlanacağına ilişkin ise herhangi bir takvim paylaşılmadı. FIFA'nın batı basınına yansıyan açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"FIFA Disiplin Komitesi, maç sonrası yaşanan olaylarla ilgili olarak FIFA Disiplin Talimatı'nın olası ihlallerini soruşturmak üzere bir Disiplin ve Etik Savcısı görevlendirmiştir."
Gerginlik son düdüğün ardından büyüdü
İspanya'nın ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu, uzatma dakikalarında Ferran Torres'in attığı golle kazanmasının ardından tansiyon yükseldi. Arjantin ise normal sürenin uzatma dakikalarında Enzo Fernandez'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Son düdüğün ardından Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes ile İspanyol futbolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede iki takım oyuncularının karıştığı toplu arbedeye dönüştü.
Paredes'in hareketleri kameralara yansıdı
Televizyon görüntülerinde Paredes'in, İspanyol savunmacı Eric Garcia'yı boğazından ittiği görüldü. Olayı ayırmak için araya giren İspanyol futbolcu Gavi'nin de Paredes tarafından yere itildiği kameralara yansıdı.
İspanya kaptanı Rodri'nin ise takım arkadaşlarının şampiyonluk kutlamalarına katılmak üzere koşarken Arjantinli savunmacı Nahuel Molina tarafından karnına vurulmuş gibi görüldü. Daha sonra Molina'nın Rodri'nin etrafını sardığı, eski Manchester City takım arkadaşı Nicolas Otamendi'nin de Rodri ile sözlü tartışmaya girdiği görüntülere yansıdı.
Kupa törenindeki tavır da dikkat çekti
Finalin ardından Arjantinli futbolcuların, İspanya kupayı kaldırırken podyuma sırtlarını dönerek taraftarlarına yönelmesi dikkat çekti. Bu tavır, yeni dünya şampiyonuna yönelik alışılmadık bir saygısızlık olarak sosyal medyada yorumlandı.
Öte yandan İspanyol futbolcuların, Arjantinli oyuncuların madalyalarını almak üzere podyuma çıkışı sırasında geleneksel "şeref koridoru" oluşturd.