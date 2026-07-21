https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/fifadan-arjantine-sorusturma-dunya-kupasi-finalinin-ardindan-yasanan-arbede-incelenecek-1107419694.html

FIFA'dan Arjantin'e soruşturma: Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan arbede incelenecek

FIFA'dan Arjantin'e soruşturma: Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan arbede incelenecek

Sputnik Türkiye

FIFA, İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finalinin ardından sahada yaşanan kavga nedeniyle disiplin soruşturması başlattı. Kurum, olayları... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T11:33+0300

2026-07-21T11:33+0300

2026-07-21T11:33+0300

spor

arjantin

fifa

i̇spanya

dünya kupası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/15/1107421822_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_dec78c0f5527ca374cc6fba238c186a4.jpg

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, İspanya'nın uzatmalarda Arjantin'i 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası şampiyonu olduğu final karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı.FIFA'dan yapılan açıklamada, maç sonrasında yaşanan olayların FIFA Disiplin Talimatı kapsamında olası ihlaller içerip içermediğinin araştırılması amacıyla bir Disiplin ve Etik Savcısı görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada soruşturmanın ne zaman tamamlanacağına ilişkin ise herhangi bir takvim paylaşılmadı. FIFA'nın batı basınına yansıyan açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Gerginlik son düdüğün ardından büyüdüİspanya'nın ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu, uzatma dakikalarında Ferran Torres'in attığı golle kazanmasının ardından tansiyon yükseldi. Arjantin ise normal sürenin uzatma dakikalarında Enzo Fernandez'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.Son düdüğün ardından Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes ile İspanyol futbolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede iki takım oyuncularının karıştığı toplu arbedeye dönüştü.Paredes'in hareketleri kameralara yansıdıTelevizyon görüntülerinde Paredes'in, İspanyol savunmacı Eric Garcia'yı boğazından ittiği görüldü. Olayı ayırmak için araya giren İspanyol futbolcu Gavi'nin de Paredes tarafından yere itildiği kameralara yansıdı.İspanya kaptanı Rodri'nin ise takım arkadaşlarının şampiyonluk kutlamalarına katılmak üzere koşarken Arjantinli savunmacı Nahuel Molina tarafından karnına vurulmuş gibi görüldü. Daha sonra Molina'nın Rodri'nin etrafını sardığı, eski Manchester City takım arkadaşı Nicolas Otamendi'nin de Rodri ile sözlü tartışmaya girdiği görüntülere yansıdı.Kupa törenindeki tavır da dikkat çektiFinalin ardından Arjantinli futbolcuların, İspanya kupayı kaldırırken podyuma sırtlarını dönerek taraftarlarına yönelmesi dikkat çekti. Bu tavır, yeni dünya şampiyonuna yönelik alışılmadık bir saygısızlık olarak sosyal medyada yorumlandı.Öte yandan İspanyol futbolcuların, Arjantinli oyuncuların madalyalarını almak üzere podyuma çıkışı sırasında geleneksel "şeref koridoru" oluşturd.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/fifa-dunya-siralamasi-guncellendi-turkiye-5-basamak-geriledi-1107401882.html

arjantin

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arjantin, fifa, i̇spanya, dünya kupası