https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/eskisehirde-tusas-fabrikasinda-yangin-1107445021.html

Eskişehir'de TUSAŞ fabrikasında yangın

Eskişehir'de TUSAŞ fabrikasında yangın

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayii tesislerinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T23:40+0300

2026-07-21T23:40+0300

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türki̇ye

tusaş

eskişehir

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Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.TEI tesislerinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları hava destekli sürüyor.

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türki̇ye

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