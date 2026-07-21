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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/eskisehirde-tusas-fabrikasinda-yangin-1107445021.html
Eskişehir'de TUSAŞ fabrikasında yangın
Eskişehir'de TUSAŞ fabrikasında yangın
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayii tesislerinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.TEI tesislerinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları hava destekli sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/antalyada-2-bin-yillik-hidirlik-kulesi-ziyarete-acildi-1107441191.html
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tusaş, eskişehir, yangın
tusaş, eskişehir, yangın

Eskişehir'de TUSAŞ fabrikasında yangın

23:40 21.07.2026 (güncellendi: 23:45 21.07.2026)
© AA / VideoTUSAŞ yangın
TUSAŞ yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AA / Video
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Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayii tesislerinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
TEI tesislerinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları hava destekli sürüyor.
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