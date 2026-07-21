https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/eskisehirde-tusas-fabrikasinda-yangin-1107445021.html
Eskişehir'de TUSAŞ fabrikasında yangın
Eskişehir'de TUSAŞ fabrikasında yangın
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayii tesislerinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T23:40+0300
2026-07-21T23:40+0300
2026-07-21T23:45+0300
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Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.TEI tesislerinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları hava destekli sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/antalyada-2-bin-yillik-hidirlik-kulesi-ziyarete-acildi-1107441191.html
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tusaş, eskişehir, yangın
Eskişehir'de TUSAŞ fabrikasında yangın
23:40 21.07.2026 (güncellendi: 23:45 21.07.2026)
Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayii tesislerinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
TEI tesislerinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları hava destekli sürüyor.