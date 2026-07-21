https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ebola-salgininda-bilanco-agirlasiyor-olu-sayisi-967ye-yukseldi-1107420049.html
Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 967'ye yükseldi
Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 967'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınında can kaybı 967'ye ulaştı. Yetkililer, ülkede şimdiye kadar 2 bin 423 doğrulanmış vaka tespit... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T11:21+0300
2026-07-21T11:21+0300
2026-07-21T11:21+0300
dünya sağlık örgütü (dsö)
haberler
afrika
sağlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106039439_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_3cb26531439ce11758a50517f9b68b88.jpg
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgını, ülkedeki can kayıplarını artırmayı sürdürüyor. Ülkenin İletişim ve Medya Bakanlığı, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 967'ye yükseldiğini duyurdu.Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 2 bin 423 doğrulanmış Ebola vakası kaydedildi.Yüzlerce hasta tedavi altındaPaylaşılan verilere göre doğrulanan vakaların 734'ü karantina merkezlerinde veya hastanelerde tedavi görüyor. 469 kişinin ise tedavisinin ardından iyileştiği bildirildi.Yetkililer, mevcut verilere göre Ebola virüsünün ölüm oranını yüzde 39,9 olarak hesaplıyor.DSÖ küresel acil durum ilan etmiştiDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 17 Mayıs'ta Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.DSÖ, virüsün sınır ötesine yayılma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, salgının yalnızca bölge ülkeleri için değil, uluslararası toplum açısından da ciddi bir halk sağlığı riski oluşturduğunu vurgulamıştı.Bölgesel yayılma riski sürüyorSağlık otoriteleri, vaka sayılarındaki artışın kontrol altına alınabilmesi için temaslı takibi, izolasyon uygulamaları ve sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Uzmanlar ise özellikle sınır geçişlerinin yoğun olduğu bölgelerde virüsün yayılma riskinin devam ettiğine dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/asiri-mutluluk-kalbi-vurdu-kizinin-dugununden-sonra-hastanelik-oldu-1107401062.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106039439_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_f6230054918c476f2da204f3300acb9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya sağlık örgütü (dsö), haberler, afrika
dünya sağlık örgütü (dsö), haberler, afrika
Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 967'ye yükseldi
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınında can kaybı 967'ye ulaştı. Yetkililer, ülkede şimdiye kadar 2 bin 423 doğrulanmış vaka tespit edildiğini açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgını küresel acil durum ilan ederek virüsün bölgesel yayılma riskinin yüksek olduğu uyarısında bulundu.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgını, ülkedeki can kayıplarını artırmayı sürdürüyor. Ülkenin İletişim ve Medya Bakanlığı, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 967'ye yükseldiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 2 bin 423 doğrulanmış Ebola vakası kaydedildi.
Yüzlerce hasta tedavi altında
Paylaşılan verilere göre doğrulanan vakaların 734'ü karantina merkezlerinde veya hastanelerde tedavi görüyor. 469 kişinin ise tedavisinin ardından iyileştiği bildirildi.
Yetkililer, mevcut verilere göre Ebola virüsünün ölüm oranını yüzde 39,9 olarak hesaplıyor.
DSÖ küresel acil durum ilan etmişti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 17 Mayıs'ta Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.
DSÖ, virüsün sınır ötesine yayılma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, salgının yalnızca bölge ülkeleri için değil, uluslararası toplum açısından da ciddi bir halk sağlığı riski oluşturduğunu vurgulamıştı.
Bölgesel yayılma riski sürüyor
Sağlık otoriteleri, vaka sayılarındaki artışın kontrol altına alınabilmesi için temaslı takibi, izolasyon uygulamaları ve sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Uzmanlar ise özellikle sınır geçişlerinin yoğun olduğu bölgelerde virüsün yayılma riskinin devam ettiğine dikkat çekiyor.