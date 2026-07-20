https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/asiri-mutluluk-kalbi-vurdu-kizinin-dugununden-sonra-hastanelik-oldu-1107401062.html

Aşırı mutluluk kalbi vurdu: Kızının düğününden sonra hastanelik oldu

Aşırı mutluluk kalbi vurdu: Kızının düğününden sonra hastanelik oldu

Sputnik Türkiye

65 yaşındaki bir kadın, kızının düğününün ardından yaşadığı yoğun mutluluk nedeniyle göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T17:01+0300

2026-07-20T17:01+0300

2026-07-20T17:01+0300

sağlik

sağlık

yaşam

uzun yaşam

mutlu kalp sendromu

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Yoğun üzüntünün "kırık kalp sendromuna" yol açabildiği uzun zamandır biliniyor. Ancak bilim insanları, aşırı mutluluğun da benzer şekilde kalbi etkileyebileceğini gösteren dikkat çekici bir vakayı paylaştı.Oxford Medical Case Reports dergisinde yayımlanan vaka raporuna göre, 65 yaşındaki bir kadın kızının düğününe katıldıktan sonra üç gün boyunca göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşadı. İlk değerlendirmede kalp krizi geçirdiği düşünülen kadın, acil servise sevk edildi.Yapılan tetkiklerde kalbe giden kan akışında azalma tespit edilmesine rağmen, kalp krizine neden olan damar tıkanıklığına rastlanmadı. Bunun yerine kalbin sol karıncığında "balonlaşma" olarak tanımlanan yapısal bir değişiklik saptandı.'Mutlu kalp sendromu' olarak biliniyorDoktorlar, kadının Takotsubo kardiyomiyopatisi (TTS) olarak bilinen ve halk arasında "mutlu kalp sendromu" adı verilen nadir bir rahatsızlık geçirdiğini belirledi.Bu sendrom, ani ve yoğun duygusal olaylar sonrasında kalp kasının geçici olarak zayıflamasına neden oluyor. Hastalık, belirtileri nedeniyle çoğu zaman kalp kriziyle karıştırılıyor.Uzmanlara göre yalnızca üzüntü değil; düğün, piyango kazanmak, torun sahibi olmak veya uzun süredir beklenen güzel haberler gibi aşırı sevinç yaratan olaylar da bu tabloyu tetikleyebiliyor.Vakaların yalnızca yüzde 4'ü olumlu duygularla ilişkiliAraştırmalara göre, kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvuran ancak damar tıkanıklığı bulunmayan hastaların yaklaşık yüzde 1 ila 3'ünde Takotsubo kardiyomiyopatisi görülüyor.Bu vakaların yalnızca yaklaşık yüzde 4'ü ise olumlu duyguların tetiklediği "mutlu kalp sendromu" olarak sınıflandırılıyor. Uzmanlar, belirtilerin daha hafif seyretmesi nedeniyle birçok vakanın gözden kaçabileceğini düşünüyor.Vaka raporundaki 65 yaşındaki kadının ise tedavi sonrası tamamen iyileştiği ve sağlıklı yaşamına devam ettiği aktarıldı.

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sağlık, yaşam, uzun yaşam, mutlu kalp sendromu