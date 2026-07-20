https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/asiri-mutluluk-kalbi-vurdu-kizinin-dugununden-sonra-hastanelik-oldu-1107401062.html
Aşırı mutluluk kalbi vurdu: Kızının düğününden sonra hastanelik oldu
Aşırı mutluluk kalbi vurdu: Kızının düğününden sonra hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
65 yaşındaki bir kadın, kızının düğününün ardından yaşadığı yoğun mutluluk nedeniyle göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T17:01+0300
2026-07-20T17:01+0300
2026-07-20T17:01+0300
sağlik
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yaşam
uzun yaşam
mutlu kalp sendromu
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Yoğun üzüntünün "kırık kalp sendromuna" yol açabildiği uzun zamandır biliniyor. Ancak bilim insanları, aşırı mutluluğun da benzer şekilde kalbi etkileyebileceğini gösteren dikkat çekici bir vakayı paylaştı.Oxford Medical Case Reports dergisinde yayımlanan vaka raporuna göre, 65 yaşındaki bir kadın kızının düğününe katıldıktan sonra üç gün boyunca göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşadı. İlk değerlendirmede kalp krizi geçirdiği düşünülen kadın, acil servise sevk edildi.Yapılan tetkiklerde kalbe giden kan akışında azalma tespit edilmesine rağmen, kalp krizine neden olan damar tıkanıklığına rastlanmadı. Bunun yerine kalbin sol karıncığında "balonlaşma" olarak tanımlanan yapısal bir değişiklik saptandı.'Mutlu kalp sendromu' olarak biliniyorDoktorlar, kadının Takotsubo kardiyomiyopatisi (TTS) olarak bilinen ve halk arasında "mutlu kalp sendromu" adı verilen nadir bir rahatsızlık geçirdiğini belirledi.Bu sendrom, ani ve yoğun duygusal olaylar sonrasında kalp kasının geçici olarak zayıflamasına neden oluyor. Hastalık, belirtileri nedeniyle çoğu zaman kalp kriziyle karıştırılıyor.Uzmanlara göre yalnızca üzüntü değil; düğün, piyango kazanmak, torun sahibi olmak veya uzun süredir beklenen güzel haberler gibi aşırı sevinç yaratan olaylar da bu tabloyu tetikleyebiliyor.Vakaların yalnızca yüzde 4'ü olumlu duygularla ilişkiliAraştırmalara göre, kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvuran ancak damar tıkanıklığı bulunmayan hastaların yaklaşık yüzde 1 ila 3'ünde Takotsubo kardiyomiyopatisi görülüyor.Bu vakaların yalnızca yaklaşık yüzde 4'ü ise olumlu duyguların tetiklediği "mutlu kalp sendromu" olarak sınıflandırılıyor. Uzmanlar, belirtilerin daha hafif seyretmesi nedeniyle birçok vakanın gözden kaçabileceğini düşünüyor.Vaka raporundaki 65 yaşındaki kadının ise tedavi sonrası tamamen iyileştiği ve sağlıklı yaşamına devam ettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/kongo-saglik-bakanligi-ebola-nedeniyle-can-kaybi-930a-yukseldi-1107396756.html
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sağlık, yaşam, uzun yaşam, mutlu kalp sendromu
sağlık, yaşam, uzun yaşam, mutlu kalp sendromu
Aşırı mutluluk kalbi vurdu: Kızının düğününden sonra hastanelik oldu
65 yaşındaki bir kadın, kızının düğününün ardından yaşadığı yoğun mutluluk nedeniyle göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, nadir görülen 'mutlu kalp sendromu' olarak bilinen durumun kalp krizini taklit edebildiğini belirtti.
Yoğun üzüntünün "kırık kalp sendromuna" yol açabildiği uzun zamandır biliniyor. Ancak bilim insanları, aşırı mutluluğun da benzer şekilde kalbi etkileyebileceğini gösteren dikkat çekici bir vakayı paylaştı.
Oxford Medical Case Reports dergisinde yayımlanan vaka raporuna göre, 65 yaşındaki bir kadın kızının düğününe katıldıktan sonra üç gün boyunca göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşadı. İlk değerlendirmede kalp krizi geçirdiği düşünülen kadın, acil servise sevk edildi.
Yapılan tetkiklerde kalbe giden kan akışında azalma tespit edilmesine rağmen, kalp krizine neden olan damar tıkanıklığına rastlanmadı. Bunun yerine kalbin sol karıncığında "balonlaşma" olarak tanımlanan yapısal bir değişiklik saptandı.
'Mutlu kalp sendromu' olarak biliniyor
Doktorlar, kadının Takotsubo kardiyomiyopatisi (TTS) olarak bilinen ve halk arasında "mutlu kalp sendromu" adı verilen nadir bir rahatsızlık geçirdiğini belirledi.
Bu sendrom, ani ve yoğun duygusal olaylar sonrasında kalp kasının geçici olarak zayıflamasına neden oluyor. Hastalık, belirtileri nedeniyle çoğu zaman kalp kriziyle karıştırılıyor.
Uzmanlara göre yalnızca üzüntü değil; düğün, piyango kazanmak, torun sahibi olmak veya uzun süredir beklenen güzel haberler gibi aşırı sevinç yaratan olaylar da bu tabloyu tetikleyebiliyor.
Vakaların yalnızca yüzde 4'ü olumlu duygularla ilişkili
Araştırmalara göre, kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvuran ancak damar tıkanıklığı bulunmayan hastaların yaklaşık yüzde 1 ila 3'ünde Takotsubo kardiyomiyopatisi görülüyor.
Bu vakaların yalnızca yaklaşık yüzde 4'ü ise olumlu duyguların tetiklediği "mutlu kalp sendromu" olarak sınıflandırılıyor. Uzmanlar, belirtilerin daha hafif seyretmesi nedeniyle birçok vakanın gözden kaçabileceğini düşünüyor.
Vaka raporundaki 65 yaşındaki kadının ise tedavi sonrası tamamen iyileştiği ve sağlıklı yaşamına devam ettiği aktarıldı.