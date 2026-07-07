https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/bakanlik-harekete-gecti-su-fiyatlarina-doa-zammi-iddialari-mercek-altinda--1107064109.html

Bakanlık harekete geçti: Su fiyatlarına 'DOA' zammı iddiaları mercek altında

Bakanlık harekete geçti: Su fiyatlarına 'DOA' zammı iddiaları mercek altında

Sputnik Türkiye

DOA sisteminin devreye alınmasının ardından başta su olmak üzere içecek fiyatlarına fahiş zamlar yapıldığı iddiaları mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı... 07.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-07T12:11+0300

2026-07-07T12:11+0300

2026-07-07T12:11+0300

ekonomi̇

ticaret bakanlığı

geri dönüşüm

pet şişe

fahiş fiyat

zam

fiyat artışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/07/1107063416_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_811d971779738aafee6db68e94c8af70.jpg

Plastik, cam ve metal ambalajlarda uygulanan depozito kalıtım payının güncellenmesinin ardından başta su olmak üzere içecek fiyatlarında artış iddialarına karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Market ve sektör temsilcilerini uyaran bakanlık, haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin başladığını duyurdu.Fahiş fiyat artışları yaşandıBakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında, çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığı görülmektedir" denildi. Bu kapsamda hemen inceleme başlatıldığı vurgulanırken "Ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcileri, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği hususunda açık şekilde uyarılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Denetimler başladıAçıklamada şu bilgilere yer verildi: "Ticaret Bakanlığımızca, ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, çevre politikalarımızla uyum içinde; tüketicilerimizin haklarını, piyasa düzenini ve adil rekabet koşullarını korumak için gerekli tüm idari ve hukuki tedbirleri almaya devam edeceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/tuik-haziran-enflasyonunu-acikladi-memur-ve-emekli-zammi-netlesti-1106965495.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, geri dönüşüm, pet şişe, fahiş fiyat, zam, fiyat artışı