https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/bakanlik-harekete-gecti-su-fiyatlarina-doa-zammi-iddialari-mercek-altinda--1107064109.html
Bakanlık harekete geçti: Su fiyatlarına 'DOA' zammı iddiaları mercek altında
Bakanlık harekete geçti: Su fiyatlarına 'DOA' zammı iddiaları mercek altında
Sputnik Türkiye
DOA sisteminin devreye alınmasının ardından başta su olmak üzere içecek fiyatlarına fahiş zamlar yapıldığı iddiaları mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-07T12:11+0300
2026-07-07T12:11+0300
2026-07-07T12:11+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
geri dönüşüm
pet şişe
fahiş fiyat
zam
fiyat artışı
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Plastik, cam ve metal ambalajlarda uygulanan depozito kalıtım payının güncellenmesinin ardından başta su olmak üzere içecek fiyatlarında artış iddialarına karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Market ve sektör temsilcilerini uyaran bakanlık, haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin başladığını duyurdu.Fahiş fiyat artışları yaşandıBakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında, çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığı görülmektedir" denildi. Bu kapsamda hemen inceleme başlatıldığı vurgulanırken "Ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcileri, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği hususunda açık şekilde uyarılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Denetimler başladıAçıklamada şu bilgilere yer verildi: "Ticaret Bakanlığımızca, ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, çevre politikalarımızla uyum içinde; tüketicilerimizin haklarını, piyasa düzenini ve adil rekabet koşullarını korumak için gerekli tüm idari ve hukuki tedbirleri almaya devam edeceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/tuik-haziran-enflasyonunu-acikladi-memur-ve-emekli-zammi-netlesti-1106965495.html
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ticaret bakanlığı, geri dönüşüm, pet şişe, fahiş fiyat, zam, fiyat artışı
ticaret bakanlığı, geri dönüşüm, pet şişe, fahiş fiyat, zam, fiyat artışı
Bakanlık harekete geçti: Su fiyatlarına 'DOA' zammı iddiaları mercek altında
DOA sisteminin devreye alınmasının ardından başta su olmak üzere içecek fiyatlarına fahiş zamlar yapıldığı iddiaları mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı denetim başlattığını duyurdu.
Plastik, cam ve metal ambalajlarda uygulanan depozito kalıtım payının güncellenmesinin ardından başta su olmak üzere içecek fiyatlarında artış iddialarına karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Market ve sektör temsilcilerini uyaran bakanlık, haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin başladığını duyurdu.
Fahiş fiyat artışları yaşandı
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında, çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığı görülmektedir" denildi. Bu kapsamda hemen inceleme başlatıldığı vurgulanırken "Ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcileri, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği hususunda açık şekilde uyarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Ticaret Bakanlığımızca, ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, çevre politikalarımızla uyum içinde; tüketicilerimizin haklarını, piyasa düzenini ve adil rekabet koşullarını korumak için gerekli tüm idari ve hukuki tedbirleri almaya devam edeceğiz."