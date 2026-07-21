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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics'le görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgar Rinkevics'le görüştü. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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letonya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Letonya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/cumhurbaskani-erdogan-kibris-turk-halkini-hakli-mucadelesinde-asla-yalniz-birakmayacagiz-1107391432.html
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türkiye, letonya, recep tayyip erdoğan, telefon, telefon görüşmesi
türkiye, letonya, recep tayyip erdoğan, telefon, telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics'le görüştü

19:00 21.07.2026
© AAErdoğan telefon görüşmesi
Erdoğan telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgar Rinkevics'le görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Letonya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
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