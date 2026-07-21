https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/cumhurbaskani-erdogan-letonya-cumhurbaskani-rinkevicsle-gorustu-1107440265.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics'le görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgar Rinkevics'le görüştü. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T19:00+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Letonya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/cumhurbaskani-erdogan-kibris-turk-halkini-hakli-mucadelesinde-asla-yalniz-birakmayacagiz-1107391432.html
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türkiye, letonya, recep tayyip erdoğan, telefon, telefon görüşmesi
türkiye, letonya, recep tayyip erdoğan, telefon, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgar Rinkevics'le görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Letonya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.