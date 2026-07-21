https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/chp-silivri-ilce-baskani-doruk-bulut-gozaltinda-1107416908.html
CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltında
CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltında
Sputnik Türkiye
CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamalı operasyonda CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T10:03+0300
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un gözaltına alındığını bildirdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfus ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Bulut'un ikametinde yapılan arama, el koyma işleminin ardından gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, şüpheli Bulut'un 22 Temmuz'da mevcutlu olarak Silivri Adliyesi'ne getirilmesinin planlandığı kaydedildi.Silivri Belediye Başkanı tutuklanmıştıSilivri Belediyesi'ne yönelik haziran ayında yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanmıştı .Belediyeye yönelik operasyonda bazı iş ve işlemlerin temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alımı, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı ve malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu ileri sürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/silivri-belediye-baskani-bora-balcioglu-gorevden-uzaklastirildi-1106557018.html
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türkiye, chp, gözaltı
CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltında
10:03 21.07.2026 (güncellendi: 10:28 21.07.2026)
CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamalı operasyonda CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'un gözaltına alındığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfus ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Bulut'un ikametinde yapılan arama, el koyma işleminin ardından gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şüpheli Bulut'un 22 Temmuz'da mevcutlu olarak Silivri Adliyesi'ne getirilmesinin planlandığı kaydedildi.
Silivri Belediye Başkanı tutuklanmıştı
Silivri Belediyesi'ne yönelik haziran ayında yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanmıştı .
Belediyeye yönelik operasyonda bazı iş ve işlemlerin temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alımı, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı ve malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu ileri sürülmüştü.