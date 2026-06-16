https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/silivri-belediye-baskani-bora-balcioglu-gorevden-uzaklastirildi-1106557018.html

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T21:05+0300

2026-06-16T21:05+0300

2026-06-16T21:24+0300

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Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, görevden uzaklaştırıldı.İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balcıoğlu hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'rüşvet alma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı uygulanmasının ardından görevden uzaklaştırma tedbirinin devreye alındığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/silivri-belediyesi-sorusturmasi-11-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1106522041.html

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