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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
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Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, görevden uzaklaştırıldı.İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balcıoğlu hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'rüşvet alma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı uygulanmasının ardından görevden uzaklaştırma tedbirinin devreye alındığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/silivri-belediyesi-sorusturmasi-11-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1106522041.html
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i̇çişleri bakanlığı, silivri, silivri cumhuriyet başsavcılığı, silivri belediyesi
i̇çişleri bakanlığı, silivri, silivri cumhuriyet başsavcılığı, silivri belediyesi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

21:05 16.06.2026 (güncellendi: 21:24 16.06.2026)
© FotoğrafSilivri Belediyesi
Silivri Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2026
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balcıoğlu hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'rüşvet alma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı uygulanmasının ardından görevden uzaklaştırma tedbirinin devreye alındığı belirtildi.
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