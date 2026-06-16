https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/silivri-belediye-baskani-bora-balcioglu-gorevden-uzaklastirildi-1106557018.html
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T21:05+0300
2026-06-16T21:05+0300
2026-06-16T21:24+0300
türki̇ye
i̇çişleri bakanlığı
silivri
silivri cumhuriyet başsavcılığı
silivri belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106444527_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_444103a9e08e6959fb6811049a97cb71.jpg
Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, görevden uzaklaştırıldı.İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balcıoğlu hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'rüşvet alma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı uygulanmasının ardından görevden uzaklaştırma tedbirinin devreye alındığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/silivri-belediyesi-sorusturmasi-11-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1106522041.html
türki̇ye
silivri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106444527_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d942200d3b1dda1cabf886e3b6a5e2dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇çişleri bakanlığı, silivri, silivri cumhuriyet başsavcılığı, silivri belediyesi
i̇çişleri bakanlığı, silivri, silivri cumhuriyet başsavcılığı, silivri belediyesi
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı
21:05 16.06.2026 (güncellendi: 21:24 16.06.2026)
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balcıoğlu hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'rüşvet alma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı uygulanmasının ardından görevden uzaklaştırma tedbirinin devreye alındığı belirtildi.