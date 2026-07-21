https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/bm-genel-sekreteri-guterres-bu-hafta-sonu-suriyeyi-ziyaret-edecek-1107437488.html
BM Genel Sekreteri Guterres, bu hafta sonu Suriye'yi ziyaret edecek
BM Genel Sekreteri Guterres, bu hafta sonu Suriye'yi ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, hükümetin daveti üzerine bu hafta sonu Suriye'yi ziyaret edeceği belirtildi. Bu ilk ziyaret olacak...
2026-07-21T17:50+0300
2026-07-21T17:50+0300
2026-07-21T17:50+0300
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BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden ziyaret hakkında yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "BM Genel Sekreteri, Suriye hükümetinin daveti üzerine bu hafta sonu Suriye'ye gidecek. Şam'da, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de dahil olmak üzere diğer hükümet yetkilileriyle görüşecek" ifadesi kullanıldı.İlk ziyaret olacakBunun, Guterres'in, BM Genel Sekreteri olarak Suriye'ye yapacağı ilk ziyaret olacağına işaret edilen açıklamada, ziyareti sırasında Suriye hükümeti ve Suriye halkını destekleme konusundaki BM'nin taahhüdünü yeniden teyit edeceği ve Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemini vurgulayacağı kaydedildi.Açıklamada, "Ziyaret, Genel Sekreter'e siyasi geçiş ve iyileşmenin umutlarını ve zorluklarını, ayrıca yıllarca süren çatışmanın etkisini görme fırsatı sunacak. Ziyaret sırasında Suriye sivil toplum temsilcilerinden, kadın örgütlerinden ve çeşitli topluluklardan ilk elden bilgi alacak" denildi.Guterres'in, Suriye'deyken, BM Gözlem Gücü'nü de (UNDOF) ziyaret etmeyi planladığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ozgur-ozelden-veda-konusmasi-vakti-gelmis-bir-vedanin-huznunu-tasiyarak-ciktim-1107427832.html
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suriye, bm genel sekreteri, şam, guterres
suriye, bm genel sekreteri, şam, guterres
BM Genel Sekreteri Guterres, bu hafta sonu Suriye'yi ziyaret edecek
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, hükümetin daveti üzerine bu hafta sonu Suriye'yi ziyaret edeceği belirtildi.
BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden ziyaret hakkında yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "BM Genel Sekreteri, Suriye hükümetinin daveti üzerine bu hafta sonu Suriye'ye gidecek. Şam'da, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de dahil olmak üzere diğer hükümet yetkilileriyle görüşecek" ifadesi kullanıldı.
Bunun, Guterres'in, BM Genel Sekreteri olarak Suriye'ye yapacağı ilk ziyaret olacağına işaret edilen açıklamada, ziyareti sırasında Suriye hükümeti ve Suriye halkını destekleme konusundaki BM'nin taahhüdünü yeniden teyit edeceği ve Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemini vurgulayacağı kaydedildi.
Açıklamada, "Ziyaret, Genel Sekreter'e siyasi geçiş ve iyileşmenin umutlarını ve zorluklarını, ayrıca yıllarca süren çatışmanın etkisini görme fırsatı sunacak. Ziyaret sırasında Suriye sivil toplum temsilcilerinden, kadın örgütlerinden ve çeşitli topluluklardan ilk elden bilgi alacak" denildi.
Guterres'in, Suriye'deyken, BM Gözlem Gücü'nü de (UNDOF) ziyaret etmeyi planladığı kaydedildi.