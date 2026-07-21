https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/bm-acikladi-moritanya-aciklarinda-144-gocmen-oldu-ya-da-kayboldu-1107435169.html

BM açıkladı: Moritanya açıklarında 144 göçmen öldü ya da kayboldu

BM açıkladı: Moritanya açıklarında 144 göçmen öldü ya da kayboldu

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Moritanya açıklarında meydana gelen deniz olaylarında 144 göçmen ve mültecinin öldüğünün veya... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T16:28+0300

2026-07-21T16:28+0300

2026-07-21T16:28+0300

dünya

moritanya

atlantik

bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

mülteci

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Batı Afrika'dan İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen ve mültecileri taşıyan teknelerin karıştığı deniz facialarında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ya da kayboldu. UNHCR, Moritanya'da gerçekleştirilen kurtarma operasyonlarında yüzlerce kişinin sağ olarak karaya çıkarıldığını, ancak can kaybının 144'e ulaştığını açıkladı.Kurtarma operasyonları sürüyorUNHCR'nin aktardığına göre 14-18 Temmuz tarihleri arasında Moritanya'nın Nouadhibou kentinde üç ayrı kurtarma ve karaya çıkarma operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda farklı milletlerden toplam 387 kişi sağ olarak kurtarıldı.En ağır kayıp, Gambiya'nın Bufalo kentinden İspanya'ya gitmek üzere yola çıkan teknede yaşandı. Yaklaşık 25 gün boyunca denizde mahsur kalan tekneden yalnızca 38 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kurum, bu teknede bulunan 143 kişinin öldüğünün veya kaybolduğunun bildirildiğini açıkladı.UNHCR, kurtarılanlar arasında bulunan iki çocuğun, yolculuk sırasında tüm aile fertlerini kaybettiğini bildirdi. Ayrıca 14 Temmuz'da karaya çıkarılan başka bir teknede de bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.UNHCR verilerine göre 2026 yılı başından bu yana Moritanya'nın Nouadhibou ve Nouakşot kentlerinde 17 kurtarma ve karaya çıkarma operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda toplam 2 bin 147 kişi sağ olarak kurtarıldı.Kurum ayrıca, 15 Temmuz itibarıyla İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşan göçmen sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 azalarak 4 bin 400'e düştüğünü açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/italyada-gozalti-sirasinda-gerceklesen-olum-polis-karsiti-protestolara-sebep-oldu-1107430657.html

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moritanya, atlantik, bm mülteciler yüksek komiserliği (unhcr), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, mülteci