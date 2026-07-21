https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/bilim-insanlarindan-kahve-arastirmasi-gunde-bes-fincan-icin-dikkat-ceken-sonuc-1107421256.html
Bilim insanlarından kahve araştırması: Günde beş fincan için dikkat çeken sonuç
Bilim insanlarından kahve araştırması: Günde beş fincan için dikkat çeken sonuç
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, günde beş fincana kadar kahve tüketiminin sağlıklı bireylerde ciddi bir risk oluşturmadığını ortaya koydu. Bilim insanları, özellikle kağıt... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T11:24+0300
2026-07-21T11:24+0300
2026-07-21T11:24+0300
sağlik
daily express
amerikan kalp birliği (aha)
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Bilim insanlarının yayımladığı yeni bulgular, kahve tüketimiyle ilgili uzun süredir devam eden tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Daily Express'in aktardığı araştırmaya göre, sağlıklı bireylerde günde beş fincana kadar kahve tüketimi, genel sağlık açısından güvenli kabul ediliyor.Araştırmada, kahvenin yalnızca güvenli olmakla kalmayıp bazı önemli sağlık yararları da sağlayabileceği belirtildi.Kalp sağlığı ve diyabet riskine olumlu etkiHaberde yer verilen araştırmaya göre, Amerikan Kalp Birliği tarafından değerlendirilen bulgular, doktorların kahvenin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine daha fazla önem vermeye başladığını gösteriyor.Bilim insanları, düzenli kahve tüketiminin, tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları gelişme riskini azaltabileceğine işaret eden veriler elde etti.Her kahve türü aynı etkiyi göstermiyorAraştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise olumlu etkinin tüm kahve türleri için geçerli olmaması oldu.Uzmanlar, sağlık açısından faydalı etkinin özellikle kağıt filtreyle demlenen kahve ile hazır kahve tüketiminde gözlemlendiğini belirtirken, filtre edilmemiş kahveler için aynı sonucun doğrulanmadığını ifade etti.Kafein tüketiminde denge uyarısıAraştırmacılar, kahvenin olası faydalarına rağmen günlük toplam kafein tüketiminin kontrol altında tutulması gerektiğini vurguladı.Uzmanlar, enerji içecekleri, çay ve diğer kafeinli ürünlerin de hesaba katılması gerektiğini belirterek, aşırı kafein alımının özellikle hassas bireylerde istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ebola-salgininda-bilanco-agirlasiyor-olu-sayisi-967ye-yukseldi-1107420049.html
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daily express, amerikan kalp birliği (aha), haberler
daily express, amerikan kalp birliği (aha), haberler
Bilim insanlarından kahve araştırması: Günde beş fincan için dikkat çeken sonuç
Yeni bir araştırma, günde beş fincana kadar kahve tüketiminin sağlıklı bireylerde ciddi bir risk oluşturmadığını ortaya koydu. Bilim insanları, özellikle kağıt filtreyle hazırlanan kahve ve hazır kahvenin, kalp hastalığı ile diyabet riskini azaltabileceğine dikkat çekti.
Bilim insanlarının yayımladığı yeni bulgular, kahve tüketimiyle ilgili uzun süredir devam eden tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Daily Express'in aktardığı araştırmaya göre, sağlıklı bireylerde günde beş fincana kadar kahve tüketimi, genel sağlık açısından güvenli kabul ediliyor.
Araştırmada, kahvenin yalnızca güvenli olmakla kalmayıp bazı önemli sağlık yararları da sağlayabileceği belirtildi.
Kalp sağlığı ve diyabet riskine olumlu etki
Haberde yer verilen araştırmaya göre, Amerikan Kalp Birliği
tarafından değerlendirilen bulgular, doktorların kahvenin kalp sağlığı
üzerindeki olumlu etkilerine daha fazla önem vermeye başladığını gösteriyor.
Bilim
insanları, düzenli kahve tüketiminin
, tip 2 diyabet
ve kalp hastalıkları
gelişme riskini azaltabileceğine işaret eden veriler elde etti.
Her kahve türü aynı etkiyi göstermiyor
Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise olumlu etkinin tüm kahve türleri için geçerli olmaması oldu.
Uzmanlar, sağlık açısından faydalı etkinin özellikle kağıt filtreyle demlenen kahve ile hazır kahve tüketiminde gözlemlendiğini belirtirken, filtre edilmemiş kahveler için aynı sonucun doğrulanmadığını ifade etti.
Kafein tüketiminde denge uyarısı
Araştırmacılar, kahvenin olası faydalarına rağmen günlük toplam kafein tüketiminin kontrol altında tutulması gerektiğini vurguladı.
Uzmanlar, enerji içecekleri, çay ve diğer kafeinli ürünlerin de hesaba katılması gerektiğini belirterek, aşırı kafein alımının özellikle hassas bireylerde istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.