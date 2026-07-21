https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/bilim-insanlarindan-kahve-arastirmasi-gunde-bes-fincan-icin-dikkat-ceken-sonuc-1107421256.html

Bilim insanlarından kahve araştırması: Günde beş fincan için dikkat çeken sonuç

Bilim insanlarından kahve araştırması: Günde beş fincan için dikkat çeken sonuç

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, günde beş fincana kadar kahve tüketiminin sağlıklı bireylerde ciddi bir risk oluşturmadığını ortaya koydu. Bilim insanları, özellikle kağıt... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T11:24+0300

2026-07-21T11:24+0300

2026-07-21T11:24+0300

sağlik

daily express

amerikan kalp birliği (aha)

haberler

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Bilim insanlarının yayımladığı yeni bulgular, kahve tüketimiyle ilgili uzun süredir devam eden tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Daily Express'in aktardığı araştırmaya göre, sağlıklı bireylerde günde beş fincana kadar kahve tüketimi, genel sağlık açısından güvenli kabul ediliyor.Araştırmada, kahvenin yalnızca güvenli olmakla kalmayıp bazı önemli sağlık yararları da sağlayabileceği belirtildi.Kalp sağlığı ve diyabet riskine olumlu etkiHaberde yer verilen araştırmaya göre, Amerikan Kalp Birliği tarafından değerlendirilen bulgular, doktorların kahvenin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine daha fazla önem vermeye başladığını gösteriyor.Bilim insanları, düzenli kahve tüketiminin, tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları gelişme riskini azaltabileceğine işaret eden veriler elde etti.Her kahve türü aynı etkiyi göstermiyorAraştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise olumlu etkinin tüm kahve türleri için geçerli olmaması oldu.Uzmanlar, sağlık açısından faydalı etkinin özellikle kağıt filtreyle demlenen kahve ile hazır kahve tüketiminde gözlemlendiğini belirtirken, filtre edilmemiş kahveler için aynı sonucun doğrulanmadığını ifade etti.Kafein tüketiminde denge uyarısıAraştırmacılar, kahvenin olası faydalarına rağmen günlük toplam kafein tüketiminin kontrol altında tutulması gerektiğini vurguladı.Uzmanlar, enerji içecekleri, çay ve diğer kafeinli ürünlerin de hesaba katılması gerektiğini belirterek, aşırı kafein alımının özellikle hassas bireylerde istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

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daily express, amerikan kalp birliği (aha), haberler