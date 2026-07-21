https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/bakanlik-duyurdu-canli-hayvan-kesiminde-dikkat-ceken-yeni-kurallar-aciklandi-1107413794.html

Bakanlık duyurdu: Canlı hayvan kesiminde dikkat çeken yeni kurallar açıklandı

Bakanlık duyurdu: Canlı hayvan kesiminde dikkat çeken yeni kurallar açıklandı

Sputnik Türkiye

Canlı hayvanlar, karkaslar, yan ürünler ile personel hareketlerinin izlenmesi amacıyla hayvan bekleme ve kesim yeri ile muamelenin yapıldığı alanlarda en az... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T09:01+0300

2026-07-21T09:01+0300

2026-07-21T09:01+0300

türki̇ye

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, canlı hayvanlar, karkaslar, yan ürünler ile personel hareketlerinin izlenmesine yönelik olarak hayvan bekleme ve kesim yeri ile muamelenin yapıldığı alanlarda, geniş açıdan görüntü alma özelliğine sahip, çözünürlüğü yüksek ve en az bir ay kayıt yapabilen görüntüleme sistemleri (kamera) kurulumu zorunlu hale getirildi. Uygulama 1 Ocak 2027'den itibaren zorunlu olacak.Hayvanlar bilinçli haldeyken ayaklarından asılamayacakKesimhanelerde hayvana aşırı basınç uygulamayan, zemini kaygan olmayan, sessiz çalışan ve ani hareket etmeyen, hayvanlara zarar verebilecek keskin kenarları olmayan, uygun konumlandırılmış sabitleme ekipmanının bulunması da zorunlu hale getirildi. Hayvanlar bilinçli haldeyken ayaklarından asılamayacak.​​​​​​​Kesimhanelerde kesilen hayvanların elektronik küpe uygulaması üzerinden dijital takibinin yapılabilmesi için (dijital sayım ve takip cihazı) gerekli altyapı oluşturulacak. Kesilen hayvanlara ilişkin izlenebilirlik kayıtlarıyla çiftliklerdeki hastalık ve veteriner ilaç takibi ile hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması hedefleniyor. Böylece güvenli et üretimi sağlanacak.Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'ne eklenen hususlar 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/tarim-bakani-yumakli-ulkemiz-gida-guvenliginde-dunyada-saygin-konumda-1107032259.html

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