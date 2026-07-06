https://anlatilaninotesi.com.tr/20260706/tarim-bakani-yumakli-ulkemiz-gida-guvenliginde-dunyada-saygin-konumda-1107032259.html
Tarım Bakanı Yumaklı: Ülkemiz gıda güvenliğinde dünyada saygın konumda
Tarım Bakanı Yumaklı: Ülkemiz gıda güvenliğinde dünyada saygın konumda
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin hem gıda arz güvenliği hem de gıda ürünleri ihracatı açısından dünyada saygın bir konuma geldiğini söyledi. 06.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-06T14:01+0300
2026-07-06T14:01+0300
2026-07-06T14:01+0300
türki̇ye
tarım
i̇brahim yumaklı
gıda güvenliği
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tarımın stratejik bir sektör olduğunun bütün ülkeler tarafından ifade edildiğini hatta milli güvenlik meselesi olarak tanımlanmasının da doğru olacağını belirtti.AK Parti hükümetleri döneminde tarımsal altyapının geliştirilmesi noktasında birçok yatırım yapıldığını anlatan Yumaklı, "Bugün geldiğimiz noktada hem gıda arz güvenliği hem de gıda ürünleri ihracatı açısından ülkemiz, bütün dünyada saygın bir konuma gelmiş durumda. Birkaç gün önce Dünya Bankası tarafından açıklanan 2025 yılı sonuçlarına göre ülkemiz, 83,2 milyar dolar tarımsal hasılayla Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sırada yerini almış durumda. Bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki yatırımların sonucu." diye konuştu.Bu yıl 5 organize tarım bölgesi daha üretime kazandırılacakBakan Yumaklı, organize tarım bölgelerini iklim değişikliği başta olmak üzere üretim yapılan alanların tüketim yerlerine yakınlığı ve doğal kaynaklar gibi birçok konuyu dikkate alarak stratejik alanlar olarak belirlediklerini vurguladı."42 ilde 61 organize tarım bölgesi gerçekleştiriyoruz." diyen Yumaklı, şöyle devam etti:Yatırım aşamasındaki organize tarım bölgelerinin de bulunduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Özellikle altyapı inşaatları için güncel fiyatlarla 10 milyar liralık bir bütçeyi de ayırmış durumdayız. Şu anda harcamaya devam ediyoruz. Peki 46 organize tarım bölgesi yani tüzel kişilik kazananlar, üretime geçtiğinde ne olacak? Yaklaşık 1,1 milyon tonluk bir bitkisel karşılığı üretim yapmış olacaklar. 600 bin büyükbaş hayvanın üretimi buralarda gerçekleşecek ve 1 milyar dolarlık bir ihracatı inşallah yakalamış olacağız bunlarla." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/abde-pestisit-alarmi-yasak-yerine-kalici-onay-gundemde-1105888615.html
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tarım, i̇brahim yumaklı, gıda güvenliği
tarım, i̇brahim yumaklı, gıda güvenliği
Tarım Bakanı Yumaklı: Ülkemiz gıda güvenliğinde dünyada saygın konumda
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin hem gıda arz güvenliği hem de gıda ürünleri ihracatı açısından dünyada saygın bir konuma geldiğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tarımın stratejik bir sektör olduğunun bütün ülkeler tarafından ifade edildiğini hatta milli güvenlik meselesi olarak tanımlanmasının da doğru olacağını belirtti.
AK Parti hükümetleri döneminde tarımsal altyapının geliştirilmesi noktasında birçok yatırım yapıldığını anlatan Yumaklı, "Bugün geldiğimiz noktada hem gıda arz güvenliği hem de gıda ürünleri ihracatı açısından ülkemiz, bütün dünyada saygın bir konuma gelmiş durumda. Birkaç gün önce Dünya Bankası tarafından açıklanan 2025 yılı sonuçlarına göre ülkemiz, 83,2 milyar dolar tarımsal hasılayla Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sırada yerini almış durumda. Bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki yatırımların sonucu." diye konuştu.
Bu yıl 5 organize tarım bölgesi daha üretime kazandırılacak
Bakan Yumaklı, organize tarım bölgelerini iklim değişikliği başta olmak üzere üretim yapılan alanların tüketim yerlerine yakınlığı ve doğal kaynaklar gibi birçok konuyu dikkate alarak stratejik alanlar olarak belirlediklerini vurguladı.
"42 ilde 61 organize tarım bölgesi gerçekleştiriyoruz." diyen Yumaklı, şöyle devam etti:
"Bunlardan 46'sında tüzel kişilik gerçekleşti. 20'sinin altyapı yatırımları tamamlandı, 15'inde de üretime başlandı. Şu ana kadar üretime başlanan yerlerde 10 bin istihdam gerçekleşti. 60 bin ton üretim gerçekleşti ve 160 bin büyükbaş hayvan üretimi ki organize tarım bölgelerinin bazıları hayvansal üretimi yapacak şekilde dizayn edildi. Toplam itibarıyla bir hesap yapacak olursak ekonomiye katkıları yıllık 20 milyar liraya ulaştı. 2026 yılında 5 organize tarım bölgesini daha üretime kazandırmış olacağız inşallah."
Yatırım aşamasındaki organize tarım bölgelerinin de bulunduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Özellikle altyapı inşaatları için güncel fiyatlarla 10 milyar liralık bir bütçeyi de ayırmış durumdayız. Şu anda harcamaya devam ediyoruz. Peki 46 organize tarım bölgesi yani tüzel kişilik kazananlar, üretime geçtiğinde ne olacak? Yaklaşık 1,1 milyon tonluk bir bitkisel karşılığı üretim yapmış olacaklar. 600 bin büyükbaş hayvanın üretimi buralarda gerçekleşecek ve 1 milyar dolarlık bir ihracatı inşallah yakalamış olacağız bunlarla." dedi.