https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/baeden-enerji-hamlesi-62-milyar-dolarlik-gaz-yatirimi-geliyor-1107432249.html

BAE'den enerji hamlesi: 6.2 milyar dolarlık gaz yatırımı geliyor

BAE'den enerji hamlesi: 6.2 milyar dolarlık gaz yatırımı geliyor

Sputnik Türkiye

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), 6.2 milyar dolarlık yatırımla Umm Şaif Gaz Kapağı sahasını geliştireceğini açıkladı. Proje, BAE'nin doğal gaz üretimini... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T15:13+0300

2026-07-21T15:13+0300

2026-07-21T15:13+0300

birleşik arap emirlikleri (bae)

hürmüz boğazı

abu dabi

abu dabi ulusal petrol şirketi (adnoc)

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

ekonomi̇

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), enerji alanındaki yeni stratejisi kapsamında doğal gaz üretimini artırmak için önemli bir yatırım kararı aldı. ADNOC, ülkenin en eski deniz doğal gaz sahalarından biri olan Umm Şaif Gaz Kapağı sahasının geliştirilmesi için 6.2 milyar dolar ayırdığını duyurdu.Projenin, günlük 17 milyon metreküpten fazla doğal gaz ve buna bağlı gaz sıvıları üretmesi planlanıyor. Bu miktarın, BAE'nin mevcut günlük doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'una karşılık geldiği belirtildi. Üretimin 2030 yılına kadar başlaması hedefleniyor.Hürmüz Boğazı etkisi öne çıktıHürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların projenin önemini daha da artırdığı aktarıldı. Dünya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin bu güzergahtan geçtiği belirtilirken, yaşanan gelişmelerin küresel enerji arzının kırılganlığını yeniden gündeme taşıdığı ifade edildi.Haberde ayrıca BAE'nin dünyanın yedinci büyük kanıtlanmış doğal gaz rezervine sahip olduğu, günlük 4 milyon varilin üzerinde petrol ürettiği ve 2035 yılına kadar yıllık 47 milyon metrik ton LNG üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediği aktarıldı.ADNOC'un TotalEnergies, Eni ve China National Petroleum Corporation (CNPC) ile birlikte geliştireceği proje, Abu Dabi'nin küresel doğal gaz ve LNG pazarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

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birleşik arap emirlikleri (bae)

hürmüz boğazı

abu dabi

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birleşik arap emirlikleri (bae), hürmüz boğazı, abu dabi, abu dabi ulusal petrol şirketi (adnoc), sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)