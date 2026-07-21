Askeri uzman: Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'deki tedarik zincirini yüksek hassasiyetli silahlarla kesti

Rus askeri analist Vasiliy Dandıkin, Rusya'nın Karadeniz'de Ukrayna'nın ikmal rotasını kesmedeki başarıyı nakliye gemilerine ve liman altyapısına yönelik hassas füze ve İHA bombardımanlarıyla sağladığını belirtti.



Sputnik'e yaptığı açıklamada söz konusu bombardımanların münferit bir misilleme olmadığını ve düzenli bir nitelik kazanarak askeri ikmal akışını sekteye uğratacağını kaydeden Dandıkin, "En önemlisi, yabancı bandıralı gemiler artık Ukrayna limanlarına girerken risklerle karşı karşıya, sigorta maliyetleri artıyor, bunlar pratikte felç olmuş durumda" dedi.



Rus bombardımanlarının artan etkinliğinde istihbarat, uydu ve İHA gözlemleri ile gelişmiş mühimmat sistemlerinin birleşiminin etkili olduğunu vurgulayan uzman, keşif sırasında elde edilen koordinatların anında bombardıman birliklerine aktarıldığını ifade etti.



Dandıkin, "Keşif birimleri ile bombardıman birliklerinin ortak çabası, bu koordinasyon seviyesini mümkün kılıyor" diye konuştu.