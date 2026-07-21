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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/askeri-uzman-rusya-ukraynanin-karadenizdeki-tedarik-zincirini-yuksek-hassasiyetli-silahlarla-kesti-1107436867.html
Askeri uzman: Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'deki tedarik zincirini yüksek hassasiyetli silahlarla kesti
Askeri uzman: Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'deki tedarik zincirini yüksek hassasiyetli silahlarla kesti
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Karadeniz'de Ukrayna'ya ait önemli unsurları yerle bir etmesini değerlendiren askeri uzman Dandıkin, elde edilen başarıda Rus ordusunun... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T17:25+0300
2026-07-21T17:25+0300
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vasiliy dandıkin
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karadeniz
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Rus askeri analist Vasiliy Dandıkin, Rusya'nın Karadeniz'de Ukrayna'nın ikmal rotasını kesmedeki başarıyı nakliye gemilerine ve liman altyapısına yönelik hassas füze ve İHA bombardımanlarıyla sağladığını belirtti.Sputnik'e yaptığı açıklamada söz konusu bombardımanların münferit bir misilleme olmadığını ve düzenli bir nitelik kazanarak askeri ikmal akışını sekteye uğratacağını kaydeden Dandıkin, "En önemlisi, yabancı bandıralı gemiler artık Ukrayna limanlarına girerken risklerle karşı karşıya, sigorta maliyetleri artıyor, bunlar pratikte felç olmuş durumda" dedi.Rus bombardımanlarının artan etkinliğinde istihbarat, uydu ve İHA gözlemleri ile gelişmiş mühimmat sistemlerinin birleşiminin etkili olduğunu vurgulayan uzman, keşif sırasında elde edilen koordinatların anında bombardıman birliklerine aktarıldığını ifade etti.Dandıkin, "Keşif birimleri ile bombardıman birliklerinin ortak çabası, bu koordinasyon seviyesini mümkün kılıyor" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/kremlin-tekrar-hatirlatti-harekatin-amaclarindan-biri-natonun-ukraynada-varlik-gostermesini-onlemek-1107430520.html
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vasiliy dandıkin, rusya, ukrayna, sputnik, karadeniz, tedarik zinciri
vasiliy dandıkin, rusya, ukrayna, sputnik, karadeniz, tedarik zinciri

Askeri uzman: Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'deki tedarik zincirini yüksek hassasiyetli silahlarla kesti

17:25 21.07.2026
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Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
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Rusya'nın Karadeniz'de Ukrayna'ya ait önemli unsurları yerle bir etmesini değerlendiren askeri uzman Dandıkin, elde edilen başarıda Rus ordusunun envanterindeki yüksek hassasiyetli silahların payına dikkat çekti.
Rus askeri analist Vasiliy Dandıkin, Rusya'nın Karadeniz'de Ukrayna'nın ikmal rotasını kesmedeki başarıyı nakliye gemilerine ve liman altyapısına yönelik hassas füze ve İHA bombardımanlarıyla sağladığını belirtti.

Sputnik'e yaptığı açıklamada söz konusu bombardımanların münferit bir misilleme olmadığını ve düzenli bir nitelik kazanarak askeri ikmal akışını sekteye uğratacağını kaydeden Dandıkin, "En önemlisi, yabancı bandıralı gemiler artık Ukrayna limanlarına girerken risklerle karşı karşıya, sigorta maliyetleri artıyor, bunlar pratikte felç olmuş durumda" dedi.

Rus bombardımanlarının artan etkinliğinde istihbarat, uydu ve İHA gözlemleri ile gelişmiş mühimmat sistemlerinin birleşiminin etkili olduğunu vurgulayan uzman, keşif sırasında elde edilen koordinatların anında bombardıman birliklerine aktarıldığını ifade etti.

Dandıkin, "Keşif birimleri ile bombardıman birliklerinin ortak çabası, bu koordinasyon seviyesini mümkün kılıyor" diye konuştu.
Toàn cảnh Điện Kremlin nhìn từ Cầu Ustinsky ở Moskva - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
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