https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/dunyanin-en-cok-ziyaret-edilen-ulkeleri-aciklandi-turkiye-turizmde-zirveye-yaklasti-1107279171.html

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye turizmde zirveye yaklaştı

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye turizmde zirveye yaklaştı

Sputnik Türkiye

Türkiye, uluslararası turizmde önemli bir başarıya imza atarak dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında 4'üncü sıraya yükseldi. 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T18:39+0300

2026-07-15T18:39+0300

2026-07-15T18:39+0300

türki̇ye

türkiye

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

turizm sektörü

dünya turizm örgütü (wto)

turizm, restoran yatırımcıları ve gastronomi i̇şletmeleri derneği (turyi̇d)

ziyaret

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World Population Review tarafından yayımlanan güncel verilere göre Türkiye, yıllık 60.6 milyon yabancı ziyaretçi ağırlayarak İtalya, Almanya, Birleşik Krallık ve Meksika gibi ülkeleri geride bıraktı.Dünyanın en çok ziyaret edilen 4'üncü ülkesi olan Türkiye'nin turizm geliri 56.28 milyar dolar olarak kaydedildi. Listenin ilk sırasında 102 milyon ziyaretçiyle Fransa yer alırken, İspanya 93.8 milyon ziyaretçiyle ikinci, ABD ise 73.4 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada bulunuyor.

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Sputnik Türkiye

türkiye, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, turizm sektörü, dünya turizm örgütü (wto), turizm, restoran yatırımcıları ve gastronomi i̇şletmeleri derneği (turyi̇d), ziyaret