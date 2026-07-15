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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye turizmde zirveye yaklaştı
Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye turizmde zirveye yaklaştı
Sputnik Türkiye
Türkiye, uluslararası turizmde önemli bir başarıya imza atarak dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında 4'üncü sıraya yükseldi. 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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turizm
kültür ve turizm bakanlığı
turizm sektörü
dünya turizm örgütü (wto)
turizm, restoran yatırımcıları ve gastronomi i̇şletmeleri derneği (turyi̇d)
ziyaret
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World Population Review tarafından yayımlanan güncel verilere göre Türkiye, yıllık 60.6 milyon yabancı ziyaretçi ağırlayarak İtalya, Almanya, Birleşik Krallık ve Meksika gibi ülkeleri geride bıraktı.Dünyanın en çok ziyaret edilen 4'üncü ülkesi olan Türkiye'nin turizm geliri 56.28 milyar dolar olarak kaydedildi. Listenin ilk sırasında 102 milyon ziyaretçiyle Fransa yer alırken, İspanya 93.8 milyon ziyaretçiyle ikinci, ABD ise 73.4 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/bakan-ersoy-kapadokyanin-guzelligini-gece-saatlerine-de-tasidik-1107059903.html
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türkiye, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, turizm sektörü, dünya turizm örgütü (wto), turizm, restoran yatırımcıları ve gastronomi i̇şletmeleri derneği (turyi̇d), ziyaret
türkiye, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, turizm sektörü, dünya turizm örgütü (wto), turizm, restoran yatırımcıları ve gastronomi i̇şletmeleri derneği (turyi̇d), ziyaret

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: Türkiye turizmde zirveye yaklaştı

18:39 15.07.2026
© Sputnik / Turan SalcıAntalya / turist
Antalya / turist - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2026
© Sputnik / Turan Salcı
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Türkiye, uluslararası turizmde önemli bir başarıya imza atarak dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında 4'üncü sıraya yükseldi.
World Population Review tarafından yayımlanan güncel verilere göre Türkiye, yıllık 60.6 milyon yabancı ziyaretçi ağırlayarak İtalya, Almanya, Birleşik Krallık ve Meksika gibi ülkeleri geride bıraktı.
Dünyanın en çok ziyaret edilen 4'üncü ülkesi olan Türkiye'nin turizm geliri 56.28 milyar dolar olarak kaydedildi.
Listenin ilk sırasında 102 milyon ziyaretçiyle Fransa yer alırken, İspanya 93.8 milyon ziyaretçiyle ikinci, ABD ise 73.4 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada bulunuyor.
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