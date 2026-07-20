https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/ankara-yenimahallede-yangin-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1107397941.html
Ankara Yenimahalle'de yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Ankara Yenimahalle'de yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan ot yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T15:23+0300
2026-07-20T15:23+0300
2026-07-20T15:27+0300
türki̇ye
ankara
yangın
yenimahalle
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/14/1107398095_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_000bdba1d5ef7370608d5f7dc1cd4235.jpg
Ankara'da Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve helikopter sevk edildi.Ekiplerce geniş alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.Yakında benzinci bulunuyorAyrıca, yangın çıkan bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için ekiplerce güvenlik önlemleri alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/antalyada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1107372263.html
türki̇ye
ankara
yenimahalle
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/14/1107398095_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f359d47b06fada2c7ef6b5b481e6277.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, yangın, yenimahalle
ankara, yangın, yenimahalle
Ankara Yenimahalle'de yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
15:23 20.07.2026 (güncellendi: 15:27 20.07.2026)
Ayrıntılar geliyor
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan ot yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ankara'da Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve helikopter sevk edildi.
Ekiplerce geniş alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yakında benzinci bulunuyor
Ayrıca, yangın çıkan bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için ekiplerce güvenlik önlemleri alındı.