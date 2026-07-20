https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/ankara-yenimahallede-yangin-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1107397941.html

Ankara Yenimahalle'de yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Ankara Yenimahalle'de yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan ot yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T15:23+0300

2026-07-20T15:23+0300

2026-07-20T15:27+0300

türki̇ye

ankara

yangın

yenimahalle

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Ankara'da Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve helikopter sevk edildi.Ekiplerce geniş alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.Yakında benzinci bulunuyorAyrıca, yangın çıkan bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için ekiplerce güvenlik önlemleri alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/antalyada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1107372263.html

türki̇ye

ankara

yenimahalle

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