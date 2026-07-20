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Ankara Yenimahalle'de yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Ankara Yenimahalle'de yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan ot yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara'da Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve helikopter sevk edildi.Ekiplerce geniş alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.Yakında benzinci bulunuyorAyrıca, yangın çıkan bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için ekiplerce güvenlik önlemleri alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/antalyada-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1107372263.html
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ankara, yangın, yenimahalle
ankara, yangın, yenimahalle

Ankara Yenimahalle'de yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

15:23 20.07.2026 (güncellendi: 15:27 20.07.2026)
© Raşit AydoğanAnkara Yenimahalle'de yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Ankara Yenimahalle'de yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© Raşit Aydoğan
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Ayrıntılar geliyor
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan ot yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ankara'da Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve helikopter sevk edildi.
Ekiplerce geniş alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yakında benzinci bulunuyor

Ayrıca, yangın çıkan bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için ekiplerce güvenlik önlemleri alındı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
TÜRKİYE
Antalya'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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