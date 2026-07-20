https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/futbolda-yasa-disi-bahis-operasyonu-5-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1107403975.html

Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: 5 kişi hakkında tutuklama talebi

Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: 5 kişi hakkında tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T18:00+0300

2026-07-20T18:00+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında adliyeye getirilen 17 şüphelinin savcılık ifadeleri alındı.Savcılık işlemlerinin ardından Tolga Kırgız, Kerem Gürel, Ünsal Yamaner, Savaş Tatil ve Özgür Durşen, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Halil İbrahim Yavaş, Hüseyin Gözütok, Avni Akdemir ve Maruf Güneş hakkında ev hapsi, Ahmet Akçelik, Ali Gürsoy, Sezgin Özkan, Kemal Aydın, Ömer Çetin ve Barış Orhun Bilge hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis