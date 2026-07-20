https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/futbolda-yasa-disi-bahis-operasyonu-5-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1107403975.html
Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: 5 kişi hakkında tutuklama talebi
Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: 5 kişi hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T18:00+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında adliyeye getirilen 17 şüphelinin savcılık ifadeleri alındı.Savcılık işlemlerinin ardından Tolga Kırgız, Kerem Gürel, Ünsal Yamaner, Savaş Tatil ve Özgür Durşen, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Halil İbrahim Yavaş, Hüseyin Gözütok, Avni Akdemir ve Maruf Güneş hakkında ev hapsi, Ahmet Akçelik, Ali Gürsoy, Sezgin Özkan, Kemal Aydın, Ömer Çetin ve Barış Orhun Bilge hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/galatasaraydan-maruf-gunes-aciklamasi-1107349667.html
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futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis
futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis
Futbolda yasa dışı bahis operasyonu: 5 kişi hakkında tutuklama talebi
İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında bazı kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında adliyeye getirilen 17 şüphelinin savcılık ifadeleri alındı.
Savcılık işlemlerinin ardından Tolga Kırgız, Kerem Gürel, Ünsal Yamaner, Savaş Tatil ve Özgür Durşen, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Halil İbrahim Yavaş, Hüseyin Gözütok, Avni Akdemir ve Maruf Güneş hakkında ev hapsi, Ahmet Akçelik, Ali Gürsoy, Sezgin Özkan, Kemal Aydın, Ömer Çetin ve Barış Orhun Bilge hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talep edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.