https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/adalet-bakanligindan-rojin-kabais-aciklamasi-1107444138.html

Adalet Bakanlığı'ndan Rojin Kabaiş açıklaması

Adalet Bakanlığı'ndan Rojin Kabaiş açıklaması

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan 'kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı' yönündeki... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T22:51+0300

2026-07-21T22:51+0300

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Adalet Bakanlığı, sosyal medya hesabından Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin basında yer alan iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kabaiş’in kıyafetlerinin önce Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında, ardından Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde incelendiği belirtildi. Kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak kan incelemeleri ile otozomal STR ve Y-STR DNA analizlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.Açıklamada, 'Rojin Kabaiş’in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı' iddiasının gerçeğe aykırı olduğu vurgulanarak, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş ve dezenformasyon niteliğindeki içeriklere itibar etmemesi istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/rojin-kabais-sorusturmasinda-yeni-gelisme-yurt-yonetimi-hakkinda-sorusturma-izni-verildi-1105574060.html

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