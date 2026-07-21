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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/adalet-bakanligindan-rojin-kabais-aciklamasi-1107444138.html
Adalet Bakanlığı'ndan Rojin Kabaiş açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Rojin Kabaiş açıklaması
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan 'kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı' yönündeki... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
rojin kabaiş
adalet bakanlığı
dna
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analiz
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adli tıp raporu
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Adalet Bakanlığı, sosyal medya hesabından Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin basında yer alan iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kabaiş’in kıyafetlerinin önce Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında, ardından Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde incelendiği belirtildi. Kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak kan incelemeleri ile otozomal STR ve Y-STR DNA analizlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.Açıklamada, 'Rojin Kabaiş’in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı' iddiasının gerçeğe aykırı olduğu vurgulanarak, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş ve dezenformasyon niteliğindeki içeriklere itibar etmemesi istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/rojin-kabais-sorusturmasinda-yeni-gelisme-yurt-yonetimi-hakkinda-sorusturma-izni-verildi-1105574060.html
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rojin kabaiş, adalet bakanlığı, dna, dna testi, analiz, test, adli tıp raporu, adli tıp kurumu
rojin kabaiş, adalet bakanlığı, dna, dna testi, analiz, test, adli tıp raporu, adli tıp kurumu

Adalet Bakanlığı'ndan Rojin Kabaiş açıklaması

22:51 21.07.2026 (güncellendi: 22:56 21.07.2026)
© AARojin Kabaiş
Rojin Kabaiş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
© AA
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Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan 'kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Adalet Bakanlığı, sosyal medya hesabından Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin basında yer alan iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kabaiş’in kıyafetlerinin önce Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında, ardından Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde incelendiği belirtildi. Kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak kan incelemeleri ile otozomal STR ve Y-STR DNA analizlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, 'Rojin Kabaiş’in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı' iddiasının gerçeğe aykırı olduğu vurgulanarak, kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş ve dezenformasyon niteliğindeki içeriklere itibar etmemesi istendi.
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