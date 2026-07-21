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AB ülkelerinin Rus gazı ithalatında artış yaşanıyor

AB ülkelerinin Rus gazı ithalatında artış yaşanıyor

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği ülkeleri, Rus gazı alımını rekor seviyelere çıkardı. 2026'nın ilk yarısında Yamal LNG tesisinden yapılan ithalat 9,89 milyon tona ulaşarak geçen... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

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Toplamda Ocak-Mayıs aylarında AB, Rus gazına 6,1 milyar avro harcadı. Mayıs ayında bu rakam 1,5 milyar avroya yükseldi. Bu, Ocak 2025'ten bu yana en yüksek aylık ödeme oldu. Fransa, Belçika ve İspanya LNG ithalatında başı çekerken, boru hattı gazında Macaristan lider konumda. Bu artışın arkasında Ortadoğu'daki arz kesintileri ve tedarikçilerin stoklarını büyütme isteği yatıyor. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.

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macaristan

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AB ülkelerinin Rus gazı ithalatında artış yaşanıyor Sputnik Türkiye AB ülkelerinin Rus gazı ithalatında artış yaşanıyor 2026-07-21T23:36+0300 true PT0M28S

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