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AB ülkelerinin Rus gazı ithalatında artış yaşanıyor
AB ülkelerinin Rus gazı ithalatında artış yaşanıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği ülkeleri, Rus gazı alımını rekor seviyelere çıkardı. 2026'nın ilk yarısında Yamal LNG tesisinden yapılan ithalat 9,89 milyon tona ulaşarak geçen... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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Toplamda Ocak-Mayıs aylarında AB, Rus gazına 6,1 milyar avro harcadı. Mayıs ayında bu rakam 1,5 milyar avroya yükseldi. Bu, Ocak 2025'ten bu yana en yüksek aylık ödeme oldu. Fransa, Belçika ve İspanya LNG ithalatında başı çekerken, boru hattı gazında Macaristan lider konumda. Bu artışın arkasında Ortadoğu'daki arz kesintileri ve tedarikçilerin stoklarını büyütme isteği yatıyor. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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AB ülkelerinin Rus gazı ithalatında artış yaşanıyor
Sputnik Türkiye
AB ülkelerinin Rus gazı ithalatında artış yaşanıyor
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i̇nfografi̇k, avrupa, fransa, belçika, macaristan, ab, avrupa birliği, ocak partisi, lng, ortadoğu, rusya, видео

AB ülkelerinin Rus gazı ithalatında artış yaşanıyor

23:36 21.07.2026
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Avrupa Birliği ülkeleri, Rus gazı alımını rekor seviyelere çıkardı. 2026'nın ilk yarısında Yamal LNG tesisinden yapılan ithalat 9,89 milyon tona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı.
Toplamda Ocak-Mayıs aylarında AB, Rus gazına 6,1 milyar avro harcadı. Mayıs ayında bu rakam 1,5 milyar avroya yükseldi. Bu, Ocak 2025'ten bu yana en yüksek aylık ödeme oldu. Fransa, Belçika ve İspanya LNG ithalatında başı çekerken, boru hattı gazında Macaristan lider konumda. Bu artışın arkasında Ortadoğu'daki arz kesintileri ve tedarikçilerin stoklarını büyütme isteği yatıyor.
Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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