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Ünlü televizyoncu Aziz Üstel hayatını kaybetti
Ünlü televizyoncu Aziz Üstel hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ünlü gazeteci ve televizyoncu Aziz Üstel yaşamını yitirdi. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T12:51+0300
2026-07-17T13:13+0300
yaşam
aziz üstel
hayatını kaybetti
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Çeşitli televizyon kanallarında yaptığı programlarla tanınan ünlü televizyoncu Aziz Üstel yaşamını yitirdi. Bir süredir tedavi gören Üstel'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Aziz Üstel kimdir?ABD’de Kaliforniya Üniversitesi’nde yayıncılık ve uluslararası ilişkiler alanlarında eğitim alan 1948 doğumlu olan Aziz Üstel, Türkiye’ye döndüğünde bir süre çevirmenlik yaptı. Üstel, Tercüman, Günaydın gazetelerinde çalıştıktan TRT'ye geçen Üstel burada Uzay Yolu, Görevimiz Tehlike gibi dizilerin çevirilerini yaptı. Gecenin Konukları isimli programın yapım ve sunuculuğunu sürdüren Üstel, futbol yorumculuğu ve köşe yazılarıyla tanındı. Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik yapan Üstel'in 3 kitabı da bulunuyordu.
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aziz üstel, hayatını kaybetti
aziz üstel, hayatını kaybetti

Ünlü televizyoncu Aziz Üstel hayatını kaybetti

12:51 17.07.2026 (güncellendi: 13:13 17.07.2026)
Aziz Üstel sosyal medya
Aziz Üstel sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
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Ünlü gazeteci ve televizyoncu Aziz Üstel yaşamını yitirdi.
Çeşitli televizyon kanallarında yaptığı programlarla tanınan ünlü televizyoncu Aziz Üstel yaşamını yitirdi. Bir süredir tedavi gören Üstel'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Aziz Üstel kimdir?

ABD’de Kaliforniya Üniversitesi’nde yayıncılık ve uluslararası ilişkiler alanlarında eğitim alan 1948 doğumlu olan Aziz Üstel, Türkiye’ye döndüğünde bir süre çevirmenlik yaptı. Üstel, Tercüman, Günaydın gazetelerinde çalıştıktan TRT'ye geçen Üstel burada Uzay Yolu, Görevimiz Tehlike gibi dizilerin çevirilerini yaptı. Gecenin Konukları isimli programın yapım ve sunuculuğunu sürdüren Üstel, futbol yorumculuğu ve köşe yazılarıyla tanındı. Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik yapan Üstel'in 3 kitabı da bulunuyordu.
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