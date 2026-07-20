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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/zaharova-italya-disisleri-bakani-tajaniyi-yalan-soylemekle-sucladi-1107408907.html
Zaharova, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani’yi yalan söylemekle suçladı
Zaharova, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani’yi yalan söylemekle suçladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani’nin iki İtalyan diplomatın Rusya’dan sınır dışı edilmesine ilişkin açıklamalarını... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T22:16+0300
2026-07-20T22:16+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
i̇talya
antonio tajani
persona non grata
maslahatgüzar
rusya
moskova
roma
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İtalya Dışişleri Bakanı AntonioTajani'nin İtalyan askeri ataşe ve yardımcısının "hiçbir gerekçe gösterilmeden" sınır dışı edildiği yönündeki iddialarına tepki gösterdi. İtalyan bakanın Moskova'nın kararını hem "sebepsiz" hem de "intikam eylemi" olarak tanımlamasındaki çelişkiye dikkat çeken Zaharova, "Anlamadım: 'Herhangi bir gerekçe olmadan' mı, yoksa 'intikam eylemi' mi? Aslında her ikisi de doğru değil. Bu, İtalyan hükümetinin diplomatlarımıza yönelik eylemlerine verilen meşru bir karşı tedbirdir" ifadelerini kullandı.‘Sanki iyi İtalyanları kötü Rusya sebepsiz yere gönderdi’İtalyan bakanların yaşanan durumu Başbakan Giorgia Meloni'ye de aynı tutarsızlıkla aktarıp aktarmadığını sorgulayan Zaharova, "Sanki iyi İtalyan diplomatları kötü Rusya sebepsiz yere eve göndermiş, kötü Rusları ise İtalya haklı olarak sınır dışı etmiş gibi" diyerek Roma'nın yaklaşımındaki "absürtlüğün" altını çizdi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, İtalya’nın Rus deniz ve hava kuvvetleri ataşesi ile deniz ataşesi yardımcısının ülkeyi terk etmesini talep etmesi üzerine, İtalya’nın Moskova’daki geçici maslahatgüzarı Giovanni Scopa’nın bakanlığa çağrıldığını duyurmuştu.Moskova, buna karşılık olarak, İtalya’nın Moskova Büyükelçiliği’nde görevli askeri ataşe Davide D’Aprile ile savunma ataşesi yardımcısı Vittorio Parrella’yı “persona non grata” ilan etti. İki İtalyan diplomatın üç gün içinde Rusya’yı terk etmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rusya-disisleri-italyanin-maslahatguzarini-bakanliga-cagirdi-1107408373.html
i̇talya
rusya
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, i̇talya, antonio tajani, persona non grata, maslahatgüzar, rusya, moskova, roma
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, i̇talya, antonio tajani, persona non grata, maslahatgüzar, rusya, moskova, roma

Zaharova, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani’yi yalan söylemekle suçladı

22:16 20.07.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani’nin iki İtalyan diplomatın Rusya’dan sınır dışı edilmesine ilişkin açıklamalarını “gerçeğe aykırı” olarak nitelendirerek, bunun “hiçbir temele dayanmayan bir adım” ya da “intikam eylemi” değil, Rus diplomatların sınır dışı edilmesine bir “misilleme” olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İtalya Dışişleri Bakanı AntonioTajani'nin İtalyan askeri ataşe ve yardımcısının "hiçbir gerekçe gösterilmeden" sınır dışı edildiği yönündeki iddialarına tepki gösterdi. İtalyan bakanın Moskova'nın kararını hem "sebepsiz" hem de "intikam eylemi" olarak tanımlamasındaki çelişkiye dikkat çeken Zaharova, "Anlamadım: 'Herhangi bir gerekçe olmadan' mı, yoksa 'intikam eylemi' mi? Aslında her ikisi de doğru değil. Bu, İtalyan hükümetinin diplomatlarımıza yönelik eylemlerine verilen meşru bir karşı tedbirdir" ifadelerini kullandı.

‘Sanki iyi İtalyanları kötü Rusya sebepsiz yere gönderdi’

İtalyan bakanların yaşanan durumu Başbakan Giorgia Meloni'ye de aynı tutarsızlıkla aktarıp aktarmadığını sorgulayan Zaharova, "Sanki iyi İtalyan diplomatları kötü Rusya sebepsiz yere eve göndermiş, kötü Rusları ise İtalya haklı olarak sınır dışı etmiş gibi" diyerek Roma'nın yaklaşımındaki "absürtlüğün" altını çizdi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, İtalya’nın Rus deniz ve hava kuvvetleri ataşesi ile deniz ataşesi yardımcısının ülkeyi terk etmesini talep etmesi üzerine, İtalya’nın Moskova’daki geçici maslahatgüzarı Giovanni Scopa’nın bakanlığa çağrıldığını duyurmuştu.
Moskova, buna karşılık olarak, İtalya’nın Moskova Büyükelçiliği’nde görevli askeri ataşe Davide D’Aprile ile savunma ataşesi yardımcısı Vittorio Parrella’yı “persona non grata” ilan etti. İki İtalyan diplomatın üç gün içinde Rusya’yı terk etmesi gerekiyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
DÜNYA
Rusya Dışişleri, İtalya'nın maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı
21:06
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