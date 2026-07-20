https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rusya-disisleri-italyanin-maslahatguzarini-bakanliga-cagirdi-1107408373.html

Rusya Dışişleri, İtalya'nın maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

Rusya Dışişleri, İtalya'nın maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Rus askeri ataşesi ve yardımcısını sınır dışı etme kararını "mesnetsiz" olarak nitelendirerek, İtalya'nın Moskova'daki... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T21:06+0300

2026-07-20T21:06+0300

2026-07-20T21:06+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

i̇talya

maslahatgüzar

i̇stenmeyen kişi

askeri ataşe

sınır dışı

diplomat

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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "20 Temmuz'da, İtalya tarafının daha önce Rusya Federasyonu'nun deniz ve hava kuvvetleri ataşesi ile deniz kuvvetleri ataşesi yardımcısına İtalya topraklarını terk etme yönünde ilettiği hiçbir temele dayanmayan talepler nedeniyle, İtalya Cumhuriyeti'nin Rusya'daki geçici maslahatgüzarı Giovanni Scopa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" denildi.Açıklamada, İtalyan tarafının attığı adımı "dostane olmayan bir girişim" olarak nitelendirirken son olarak iki İtalyan büyükelçilik çalışanının Rusya tarafından ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği hatırlatılarak, "Rus diplomatlardan herhangi birine yönelik hiçbir düşmanca ve provokatif eylem, karşılıksız bırakılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/kremlinden-avrupaya-net-mesaj-soylemleriniz-guzel-ama-uygulamada-karsiligi-yok-1107390888.html

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rusya dışişleri bakanlığı, i̇talya, maslahatgüzar, i̇stenmeyen kişi, askeri ataşe, sınır dışı, diplomat