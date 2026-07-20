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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/rusya-disisleri-italyanin-maslahatguzarini-bakanliga-cagirdi-1107408373.html
Rusya Dışişleri, İtalya'nın maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı
Rusya Dışişleri, İtalya'nın maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Rus askeri ataşesi ve yardımcısını sınır dışı etme kararını "mesnetsiz" olarak nitelendirerek, İtalya'nın Moskova'daki... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T21:06+0300
2026-07-20T21:06+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
i̇talya
maslahatgüzar
i̇stenmeyen kişi
askeri ataşe
sınır dışı
diplomat
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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "20 Temmuz'da, İtalya tarafının daha önce Rusya Federasyonu'nun deniz ve hava kuvvetleri ataşesi ile deniz kuvvetleri ataşesi yardımcısına İtalya topraklarını terk etme yönünde ilettiği hiçbir temele dayanmayan talepler nedeniyle, İtalya Cumhuriyeti'nin Rusya'daki geçici maslahatgüzarı Giovanni Scopa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" denildi.Açıklamada, İtalyan tarafının attığı adımı "dostane olmayan bir girişim" olarak nitelendirirken son olarak iki İtalyan büyükelçilik çalışanının Rusya tarafından ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği hatırlatılarak, "Rus diplomatlardan herhangi birine yönelik hiçbir düşmanca ve provokatif eylem, karşılıksız bırakılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/kremlinden-avrupaya-net-mesaj-soylemleriniz-guzel-ama-uygulamada-karsiligi-yok-1107390888.html
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rusya dışişleri bakanlığı, i̇talya, maslahatgüzar, i̇stenmeyen kişi, askeri ataşe, sınır dışı, diplomat
rusya dışişleri bakanlığı, i̇talya, maslahatgüzar, i̇stenmeyen kişi, askeri ataşe, sınır dışı, diplomat

Rusya Dışişleri, İtalya'nın maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

21:06 20.07.2026
© Sputnik / Юрий КочетковRusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© Sputnik / Юрий Кочетков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Rus askeri ataşesi ve yardımcısını sınır dışı etme kararını "mesnetsiz" olarak nitelendirerek, İtalya'nın Moskova'daki geçici maslahatgüzarı Giovanni Scopa'yı bakanlığa çağırdı. Bakanlık, Rus diplomatlara yönelik "her türlü düşmanca ve provokatif adımın karşılıksız kalmayacağı" uyarısında bulundu.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "20 Temmuz'da, İtalya tarafının daha önce Rusya Federasyonu'nun deniz ve hava kuvvetleri ataşesi ile deniz kuvvetleri ataşesi yardımcısına İtalya topraklarını terk etme yönünde ilettiği hiçbir temele dayanmayan talepler nedeniyle, İtalya Cumhuriyeti'nin Rusya'daki geçici maslahatgüzarı Giovanni Scopa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" denildi.
Açıklamada, İtalyan tarafının attığı adımı "dostane olmayan bir girişim" olarak nitelendirirken son olarak iki İtalyan büyükelçilik çalışanının Rusya tarafından ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği hatırlatılarak, "Rus diplomatlardan herhangi birine yönelik hiçbir düşmanca ve provokatif eylem, karşılıksız bırakılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.
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