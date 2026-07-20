https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/yks-sinav-sonuclari-aciklandi-mi-geri-sayim-basladi-gozler-osym-sonuc-ekraninda-1107384783.html
YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Geri sayım başladı, gözler ÖSYM sonuç ekranında
YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Geri sayım başladı, gözler ÖSYM sonuç ekranında
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ÖSYM'nin sınav sonucunu açıklamasını bekliyor. 2026 YKS sınav... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T11:43+0300
2026-07-20T11:43+0300
2026-07-20T11:43+0300
yaşam
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
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üniversite sınavı
üniversite tercih
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçları için nefesler tutuldu. Sınava giren yüz binlerce aday, 2026-YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasını bekliyor.Peki 2026-YKS ne zaman açıklanacak, adaylar sınav sonucunu nereden görebilecek?2026-YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz çarşamba günü açıklanacak.Adaylar, sınav sonucunu ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.ÖSYM tercih kılavuzu yayımlanacakSonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu da yayımlayacak.Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer alacak.YKS tercihleri ne zaman?YKS tercih dönemi tarihleri de bu kılavuzda yer alacak.Tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri de kılavuzda ayrıntılı olarak yer alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/yok-16-yeni-bolum-acilacagini-duyurdu-2026-yks-tercih-kilavuzuna-hangi-bolumler-eklenecek-1106909072.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, üniversite, üniversite sınavı, üniversite tercih
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, üniversite, üniversite sınavı, üniversite tercih
YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Geri sayım başladı, gözler ÖSYM sonuç ekranında
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ÖSYM'nin sınav sonucunu açıklamasını bekliyor. 2026 YKS sınav sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre çarşamba günü açıklanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçları için nefesler tutuldu. Sınava giren yüz binlerce aday, 2026-YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasını bekliyor.
Peki 2026-YKS ne zaman açıklanacak, adaylar sınav sonucunu nereden görebilecek?
2026-YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz çarşamba günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonucunu ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
ÖSYM tercih kılavuzu yayımlanacak
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu da yayımlayacak.
Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer alacak.
YKS tercih dönemi tarihleri de bu kılavuzda yer alacak.
Tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri de kılavuzda ayrıntılı olarak yer alacak.