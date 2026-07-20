https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/yks-sinav-sonuclari-aciklandi-mi-geri-sayim-basladi-gozler-osym-sonuc-ekraninda-1107384783.html

YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Geri sayım başladı, gözler ÖSYM sonuç ekranında

YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Geri sayım başladı, gözler ÖSYM sonuç ekranında

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ÖSYM'nin sınav sonucunu açıklamasını bekliyor. 2026 YKS sınav... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T11:43+0300

2026-07-20T11:43+0300

2026-07-20T11:43+0300

yaşam

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

sınav

üniversite

üniversite sınavı

üniversite tercih

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçları için nefesler tutuldu. Sınava giren yüz binlerce aday, 2026-YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasını bekliyor.Peki 2026-YKS ne zaman açıklanacak, adaylar sınav sonucunu nereden görebilecek?2026-YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz çarşamba günü açıklanacak.Adaylar, sınav sonucunu ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.ÖSYM tercih kılavuzu yayımlanacakSonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu da yayımlayacak.Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer alacak.YKS tercihleri ne zaman?YKS tercih dönemi tarihleri de bu kılavuzda yer alacak.Tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri de kılavuzda ayrıntılı olarak yer alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/yok-16-yeni-bolum-acilacagini-duyurdu-2026-yks-tercih-kilavuzuna-hangi-bolumler-eklenecek-1106909072.html

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