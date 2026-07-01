https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/yok-16-yeni-bolum-acilacagini-duyurdu-2026-yks-tercih-kilavuzuna-hangi-bolumler-eklenecek-1106909072.html
YÖK, 16 yeni bölüm açılacağını duyurdu: 2026 YKS tercih kılavuzuna hangi bölümler eklenecek?
YÖK, 16 yeni bölüm açılacağını duyurdu: 2026 YKS tercih kılavuzuna hangi bölümler eklenecek?
Sputnik Türkiye
YÖK, yeni eğitim öğretim döneminde 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni programın açılacağını duyurdu. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T12:42+0300
2026-07-01T12:42+0300
2026-07-01T12:42+0300
türki̇ye
yükseköğretim kurulu (yök)
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
üniversite tercih
lisans
önlisans
üniversite
2026 yks tercih kılavuzu
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açacağını duyurdu. Aralarında yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretiminin de bulunduğu yeni programlar, 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak.Hangi bölümler açılacak?Açılacak programlar arasında "tarih ve yapay zeka", "felsefe ve yapay zeka" ile "işletme ve yapay zeka" bulunuyor. Programlar ile yapay zekanın mühendislik ve bilgisayar bilimleriyle sınırlı kalmayıp sosyal bilimlerle de buluşması hedefleniyor. "Finansal teknoloji", "biyoteknoloji ve genetik", "paramedik" ve "balıkçılık teknolojisi" lisans programları da bu yıl ilk kez öğrenci alacak.Ön lisans düzeyinde ise "yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama", "yapay zeka destekli tasarım ve animasyon", "dijital oyun teknolojileri", "mobil güvenlik teknolojileri", "ilaç üretim teknolojisi", "patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği", "hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği", "laboratuvar hayvanları", "balıkçılık teknolojisi" programları ilk kez tercih kılavuzuna girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/binlerce-ogrenciyi-ilgilendiriyor-osym-acikladi-yksde-bir-soru-iptal-edildi-bir-sorunun-da-yaniti-1106908928.html
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yükseköğretim kurulu (yök), yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite tercih, lisans, önlisans, üniversite, 2026 yks tercih kılavuzu
yükseköğretim kurulu (yök), yükseköğretim kurumları sınavı (yks), üniversite tercih, lisans, önlisans, üniversite, 2026 yks tercih kılavuzu
YÖK, 16 yeni bölüm açılacağını duyurdu: 2026 YKS tercih kılavuzuna hangi bölümler eklenecek?
YÖK, yeni eğitim öğretim döneminde 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni programın açılacağını duyurdu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açacağını duyurdu. Aralarında yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretiminin de bulunduğu yeni programlar, 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak.
Açılacak programlar arasında "tarih ve yapay zeka", "felsefe ve yapay zeka" ile "işletme ve yapay zeka" bulunuyor. Programlar ile yapay zekanın mühendislik ve bilgisayar bilimleriyle sınırlı kalmayıp sosyal bilimlerle de buluşması hedefleniyor. "Finansal teknoloji", "biyoteknoloji ve genetik", "paramedik" ve "balıkçılık teknolojisi" lisans programları da bu yıl ilk kez öğrenci alacak.
Ön lisans düzeyinde ise "yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama", "yapay zeka destekli tasarım ve animasyon", "dijital oyun teknolojileri", "mobil güvenlik teknolojileri", "ilaç üretim teknolojisi", "patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği", "hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği", "laboratuvar hayvanları", "balıkçılık teknolojisi" programları ilk kez tercih kılavuzuna girecek.