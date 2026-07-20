https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/yillarca-hizmetcilik-yaptigi-patronu-babasi-cikti-milyarlik-mirasa-ortak-oldu--1107383454.html

Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı: Milyarlık mirasa ortak oldu

Yıllarca hizmetçilik yaptığı patronu babası çıktı: Milyarlık mirasa ortak oldu

Sputnik Türkiye

Manisa'da evinde ve iş yerinde hizmetçi olarak çalıştığı iş insanının öz babası olduğunu iddia eden kadın dava açtı. DNA testi kadını haklı çıkardı. Kadın iş... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T11:03+0300

2026-07-20T11:03+0300

2026-07-20T11:03+0300

yaşam

i̇zmir adli tıp kurumu

babalık davası

babalık testi

miras

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100715641_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6989131d7927bcf1da7dcdac53b57fbe.jpg

Manisa'da yaşanan olayda, 43 yıldır evinde ve ofisinde hizmetçi olarak çalıştığı iş insanı Niyazi Üzmez'in öz babası olduğunu öğrenen Kalbiye Sağlam açtığı babalık davasını kazandı. DNA testiyle iş insanının öz kızı olduğunu ispat eden 75 yaşındaki Sağlam, 1 milyar liralık servete de ortak oldu.Bebeği kimseye söylemeyin diyerek işe aldıSabah'ın haberine göre, Turgutlu ilçesinde 1950'li yıllarda o dönemde 21 yaşında olan Ümit Etyüzen, henüz 16 yaşındaki Niyazi Üzmez'den hamile kalınca apar topar tuğla fabrikasında bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi. Kalbiye adı verilen bebek Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirildi. Babası Hasan Üzmez ile birlikte fabrikayı işleten Niyazi Üzmez, Ümit Etyüzen'e fabrikalarında çay ve temizlik işlerinde çalışması için işe aldı, eşi Enver Zorlukaya ise aynı fabrikada bekçi olarak çalışıyordu. Ümit ve Enver çifti fabrikanın bekçi evinde kalıyorlardı.Kendi kızını evinde ve ofisinde çalıştırdı14 yaşında evlendirilen Kalbiye Sağlam, 28 yaşında eşi ölünce ikiz çocuğuyla birlikte uzaktan akrabası sandığı ama aslında biyolojik olarak babası olan Niyazi Üzmez'in yanına geri döndü. Kalbiye Sağlam, yıllarca Niyazi Üzmez'in Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evinde, dükkânında, yazın Çeşme'deki yazlığında çalıştı. Bu arada Kalbiye Sağlam'ın annesi Ümit Etyüzen 1996'da 66 yaşındayken hayatını kaybederken Niyazi Üzmez, 2022'de gerçeği itiraf etti. Dava açtı, DNA örneği gerçeği gösterdi75 yaşında olan Kalbiye Sağlam, 2022'de 88 yaşında ölen Niyazi Üzmez'e dava açtı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle yüzde 99,9 Niyazi Üzmez'in biyolojik baba olduğu kesinleşti. 1 milyar liralık servete ortak olduKalbiye Sağlam, Turgutlu 2. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasını kazandı. Niyazi Üzmez'in nüfusuna geçen Kalbiye Sağlam, Üzmez'in sahibi olduğu iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete ortak oldu. Davanın sonuçlanmasının ardından Kalbiye Sağlam, Üzmez soyadını alarak milyarder iş adamının 4. çocuğu oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/yargitaydan-dikkat-ceken-bosanma-karari-yemeklere-hakaret-eden-es-agir-kusurlu-bulundu-1107187371.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir adli tıp kurumu, babalık davası, babalık testi, miras