https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/yargitaydan-dikkat-ceken-bosanma-karari-yemeklere-hakaret-eden-es-agir-kusurlu-bulundu-1107187371.html

Yargıtay'dan dikkat çeken boşanma kararı: Yemeklere hakaret eden eş ağır kusurlu bulundu

Yargıtay'dan dikkat çeken boşanma kararı: Yemeklere hakaret eden eş ağır kusurlu bulundu

Sputnik Türkiye

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, karşılıklı hakaretlerin yer aldığı bir boşanma davasında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kocasına "defol, sen pissin, bunak... 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T16:43+0300

2026-07-11T16:43+0300

2026-07-11T16:43+0300

türki̇ye

yargıtay

aile mahkemesi

boşanma

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Bir boşanma davasına ilişkin temyiz başvurusunu değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların karşılıklı hakaretlerini ve evlilik birliği içindeki davranışlarını değerlendirerek yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.Kararda, eşlerin birbirlerine yönelik sözleri ve evlilik sürecindeki davranışları dikkate alınarak kusur oranları belirlendi.Taraflar karşılıklı boşanma davası açtıŞiddetli geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı.Davacı erkek, ortak çocuğun doğumunun ardından eşinin kendisine kötü davrandığını, sürekli hakaret ettiğini, "moruk", "pislik" ve "bunak" gibi ifadeler kullandığını öne sürdü. Ayrıca eşinin buzdolabına kilit taktığını, bu nedenle ikinci bir buzdolabı almak zorunda kaldığını ve asılsız şikâyetlerle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını iddia ederek boşanma, velayet ve tazminat talebinde bulundu.Davalı kadın ise iddiaları reddederek, eşinin önceki evliliğinden olan kızlarına kötü davrandığını, düğünlerine katılmadığını ve kendisini sürekli aşağılayarak hakaret ettiğini savundu. Kadın, boşanma, velayet, nafaka ve tazminat talep etti.Mahkeme erkeği ağır kusurlu bulduDosyayı inceleyen Aile Mahkemesi, kadının eşine "seni istemiyorum, defol, sen pissin, bunak, moruk" diyerek hakaret ettiğini tespit etti.Mahkeme, erkeğin ise eşine "Yemeklerin berbat, yemeklerin zehirli, sen cahilsin, sen ne anlarsın, tipe bak, hırsız, utanmaz" sözlerini söylediğini, ayrıca yemekleri beğenmemesine rağmen evin mutfak alışverişini de yapmadığını belirledi.Bu değerlendirmeler doğrultusunda mahkeme, erkeği ağır kusurlu, kadını ise az kusurlu kabul etti.Mahkeme, tarafların boşanmasına, ortak çocuğun velayetinin babaya verilmesine, anne ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmasına, kadın lehine aylık 750 TL nafaka ile 20 bin TL maddi ve 15 bin TL manevi tazminata hükmetti.Yargıtay kararı onadıYerel mahkeme kararına karşı istinaf yoluna başvuran erkek tarafın itirazı, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi.Dosyanın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme ile istinaf mahkemesinin değerlendirmesini hukuka uygun bularak kararı onadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/kayaligin-uzerindeki-meshur-ev-satisa-cikti-fiyati-belli-oldu-1107184408.html

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