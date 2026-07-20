https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/avrupa-borsalari-negatif-seyretti-1107387589.html
Avrupa borsaları negatif seyretti
Avrupa borsaları negatif seyretti
Sputnik Türkiye
Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında karşılıklı askeri müdahalelerle tırmanan gerilimin etkisiyle negatif seyrediyor. Orta Doğu'da tansiyonun yüksek seyrini... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T12:44+0300
2026-07-20T12:44+0300
2026-07-20T12:44+0300
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borsa
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların 9'uncu gecesinde İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri ile deniz kuvvetleri, füze ve insansız hava aracı depolama alanlarının hedef alındığını açıkladı.Bölgede petrol sevkiyatının önemli güzergahlarından olan Hürmüz Boğazı'nın savaşın gölgesinde kalması ve diğer ticaret yollarına ilişkin olası müdahale riskleri, petrol fiyatlarının tırmanmasına yol açtı. Petrol yükseldiABD'nin İran'a saldırılarıyla birlikte brent petrolün fiyatı yükseldi, brent petrolün varili 90 doların üzerinde işlem gördü. ABD - İran anlaşmasını takip eden günlerde düşüş trendi devam etmiş ve brent petrolün varili 75 dolar seviyelerini görmüştüBu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 640,1 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 10.522 puanda seyrediyor.Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 24.760 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 51.665 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.321 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 19.135 puanda bulunuyor.
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borsa
Avrupa borsaları negatif seyretti
Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında karşılıklı askeri müdahalelerle tırmanan gerilimin etkisiyle negatif seyrediyor. Orta Doğu'da tansiyonun yüksek seyrini koruması dünya genelinde enflasyonun yeniden ivme kazanabileceği kaygısını artırıyor.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların 9'uncu gecesinde İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri ile deniz kuvvetleri, füze ve insansız hava aracı depolama alanlarının hedef alındığını açıkladı.
Bölgede petrol sevkiyatının önemli güzergahlarından olan Hürmüz Boğazı'nın savaşın gölgesinde kalması ve diğer ticaret yollarına ilişkin olası müdahale riskleri, petrol fiyatlarının tırmanmasına yol açtı.
ABD'nin İran'a saldırılarıyla birlikte brent petrolün fiyatı yükseldi, brent petrolün varili 90 doların üzerinde işlem gördü. ABD - İran anlaşmasını takip eden günlerde düşüş trendi devam etmiş ve brent petrolün varili 75 dolar seviyelerini görmüştü
Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 640,1 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 10.522 puanda seyrediyor.
Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 24.760 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 51.665 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.321 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 19.135 puanda bulunuyor.