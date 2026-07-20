https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/yargitaydan-mutlak-butlan-karari-inceleme-adli-tatilden-sonra-yapilacak-1107394443.html

Yargıtay'dan mutlak butlan kararı: İnceleme adli tatilden sonra yapılacak

Yargıtay'dan mutlak butlan kararı: İnceleme adli tatilden sonra yapılacak

Sputnik Türkiye

CHP'ye mutlak butlan kararının iptali için yapılan başvuruya ilişkin Yargıtay'ın kararı açıklandı. Yargıtay incelemesinin adli tatilden sonra yapılacağı... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T13:52+0300

2026-07-20T13:52+0300

2026-07-20T13:52+0300

poli̇ti̇ka

yargıtay

chp

chp genel merkezi

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

mutlak butlan

kemal kılıçdaroğlu

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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP için yeni bir gelişme yaşandı.İstinaf mahkemesi, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile eski kadronun görevi devralması kararını, temyiz incelemesi için 57 gün sonra Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne göndermişti. Dava dosyası 3 gün önce Yargıtay'a ulaşmıştı.Yargıtay sonbahara bıraktıYüksek Mahkeme'nin, CHP kurultay davasına ilişkin kesin hüküm vermesi bekleniyordu ancak dosyanın incelemesinin adli tatil sonrasına bırakıldığı öğrenildi.Dosya, 31 Ağustos'ta sona erecek olan adli tatil sonrası incelemeye alınacak.Yeni parti mi geliyor?Özel'in, yargıdan mutlak butlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa, yeni partiyi kuracağı bildirilmişti.Özel'in yeni partisi için bu hafta ilk adımı atması bekleniyor.Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Aynı zamanda kurucular kurulu üyeleri de belirleniyor.Özel'in kuracağı partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel geçen hafta yaptığı açıklamada isim vermeyip, "Şimdilik yeni parti diyelim." demişti. Nefes gazetesinin haberine göre “Yeni Parti” isminde mutabık kalındı. Üç ayrı merkeze, Yeni Parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak.Logoda kırmızı ve beyaz renkleri ağırlıklı olacak.Özel'in ekibi yeni parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı. Yeni parti iddiaları gündemdeyken Türk Patent ve Marka Kurumu'na "Yeni Parti" ve "Yeni Parti Genel Merkezi" adlarıyla iki ayrı marka tescil başvurusu yapıldı.Ancak başvuruların Özel ve ekibi tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi yok. Yeni partinin yaklaşık 80 milletvekili ile kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi, parlamentoda da dengeleri değişecek. Özel'in yeni partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. CHP örgütünden Özel'e destek veren isimlerin de yeni partiye geçmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/kemal-kilicdaroglu-yarin-basin-aciklamasi-yapacak-1106925442.html

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yargıtay, chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, mutlak butlan, kemal kılıçdaroğlu