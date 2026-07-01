https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/kemal-kilicdaroglu-yarin-basin-aciklamasi-yapacak-1106925442.html
Kemal Kılıçdaroğlu yarın basın açıklaması yapacak
Kemal Kılıçdaroğlu yarın basın açıklaması yapacak
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak. 01.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-01T22:24+0300
2026-07-01T22:24+0300
2026-07-01T22:24+0300
poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
chp
chp genel merkezi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun 2 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/abdulkadir-selvi-ozgur-ozel-ile-kilicdaroglu-mesajlasti-1106902654.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, chp genel merkezi
kemal kılıçdaroğlu, chp, chp genel merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu yarın basın açıklaması yapacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun 2 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacağını duyurdu.