https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/unlu-oyuncu-alina-bozun-mezuniyet-sevinci-1107396362.html
Ünlü oyuncu Alina Boz'un mezuniyet sevinci
Ünlü oyuncu Alina Boz'un mezuniyet sevinci
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Alina Boz, Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Genç oyuncu mezuniyet törenine katılarak kep attı. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T14:41+0300
2026-07-20T14:41+0300
2026-07-20T14:41+0300
yaşam
alina boz
mezun
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Vatanım Sensin, Aşk 101, Kuruluş Orhan gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Alina Boz, mezuniyet sevinci yaşadı. 28 yaşındaki başarılı oyuncu, Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'ndeki eğitim sürecini başarıyla noktaladı.Arkadaşlarıyla birlikte kep attıÜnlü isim, üniversitenin kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı ve arkadaşlarıyla birlikte kep atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/unlu-oyuncu-tuba-buyukustun-hayatimin-en-zor-donemiydi-1107185894.html
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alina boz, mezun, mezuniyet töreni
alina boz, mezun, mezuniyet töreni
Ünlü oyuncu Alina Boz'un mezuniyet sevinci
Ünlü oyuncu Alina Boz, Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Genç oyuncu mezuniyet törenine katılarak kep attı.
Vatanım Sensin, Aşk 101, Kuruluş Orhan gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Alina Boz, mezuniyet sevinci yaşadı. 28 yaşındaki başarılı oyuncu, Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'ndeki eğitim sürecini başarıyla noktaladı.
Arkadaşlarıyla birlikte kep attı
Ünlü isim, üniversitenin kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı ve arkadaşlarıyla birlikte kep atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.