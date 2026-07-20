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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/unlu-oyuncu-alina-bozun-mezuniyet-sevinci-1107396362.html
Ünlü oyuncu Alina Boz'un mezuniyet sevinci
Ünlü oyuncu Alina Boz'un mezuniyet sevinci
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Alina Boz, Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Genç oyuncu mezuniyet törenine katılarak kep attı. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T14:41+0300
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yaşam
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Vatanım Sensin, Aşk 101, Kuruluş Orhan gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Alina Boz, mezuniyet sevinci yaşadı. 28 yaşındaki başarılı oyuncu, Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'ndeki eğitim sürecini başarıyla noktaladı.Arkadaşlarıyla birlikte kep attıÜnlü isim, üniversitenin kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı ve arkadaşlarıyla birlikte kep atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/unlu-oyuncu-tuba-buyukustun-hayatimin-en-zor-donemiydi-1107185894.html
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alina boz, mezun, mezuniyet töreni
alina boz, mezun, mezuniyet töreni

Ünlü oyuncu Alina Boz'un mezuniyet sevinci

14:41 20.07.2026
Alina Boz sosyal medya
Alina Boz sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
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Ünlü oyuncu Alina Boz, Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Genç oyuncu mezuniyet törenine katılarak kep attı.
Vatanım Sensin, Aşk 101, Kuruluş Orhan gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Alina Boz, mezuniyet sevinci yaşadı. 28 yaşındaki başarılı oyuncu, Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'ndeki eğitim sürecini başarıyla noktaladı.
Alina Boz sosyal medya
Alina Boz sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
Alina Boz sosyal medya

Arkadaşlarıyla birlikte kep attı

Ünlü isim, üniversitenin kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı ve arkadaşlarıyla birlikte kep atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.
Tuba Büyüküstün sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2026
YAŞAM
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün: Hayatımın en zor dönemiydi
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