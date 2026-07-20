https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/unlu-oyuncu-alina-bozun-mezuniyet-sevinci-1107396362.html

Ünlü oyuncu Alina Boz'un mezuniyet sevinci

Ünlü oyuncu Alina Boz'un mezuniyet sevinci

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Alina Boz, Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Genç oyuncu mezuniyet törenine katılarak kep attı. 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T14:41+0300

2026-07-20T14:41+0300

2026-07-20T14:41+0300

yaşam

alina boz

mezun

mezuniyet töreni

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Vatanım Sensin, Aşk 101, Kuruluş Orhan gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Alina Boz, mezuniyet sevinci yaşadı. 28 yaşındaki başarılı oyuncu, Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'ndeki eğitim sürecini başarıyla noktaladı.Arkadaşlarıyla birlikte kep attıÜnlü isim, üniversitenin kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı ve arkadaşlarıyla birlikte kep atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

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alina boz, mezun, mezuniyet töreni