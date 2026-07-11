https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/unlu-oyuncu-tuba-buyukustun-hayatimin-en-zor-donemiydi-1107185894.html

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün: Hayatımın en zor dönemiydi

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün: Hayatımın en zor dönemiydi

Sputnik Türkiye

Tuba Büyüküstün kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak'la olan boşanma sürecini anlattı. O dönemin hayatını en zor dönemi olduğunu dile getiren Büyüküstün... 11.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-11T14:41+0300

2026-07-11T14:41+0300

2026-07-11T14:42+0300

yaşam

tuba büyüküstün

onur saylak

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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün katıldığı bir programda biten evliliği, hayata bakışı ve çocuklarıyla ilgili konuştu. Onur Saylak'la 6 yıllık evliliğinin bittiği süreci 'O dönem 3-4 yıl boyunca hiç çalışmadım, hayatımın en zor dönemiydi. Bir evliliği bitirmek ve bu kararı vermek hiç kolay değil' sözleriyle anlatan Büyüküstün, en çok merak edilen saçlarını neden kestiğiyle ilgili konuştu. 3-4 yıl hiç çalışmadımOyuncu ve yönetmen Onur Saylak'la 6 yıllık evliliğini 2017 yılında sona erdiren ikiz kız çocukları sahibi ünlü isim, "Kızlarımın yanında olmam gerekiyordu. O dönemde 3-4 yıl boyunca hiç çalışmadım. Herkes 'Nasıl yani, sen 4 sene çalışmadın mı?' diyor. Çalışmadım; o zaman hayatımın en zor dönemiydi. Bir evliliği bitirmek ve bu kararı vermek hiç kolay değil. Hele çocuklarınız varken. Bunu milyonlarca insanın gözü önünde yaşamak, olur olmaz fikirlere maruz kalmak çok yıpratıcı. Bir noktada ise bunları kapatmanız gerekiyor çünkü korumam gereken başka şeyler vardı" açıklamasını yaptı.Saçlarını neden kesti?2015 yılında saçlarını kestirdiği dönemden bahseden Büyüküstün, "Saçlar, insanlık tarihi boyunca çok önemli bir yerde duruyor. Araştırdım ve saçların anı biriktirdiğini öğrendim. Saçların sinir sistemimizin uzantısı olduğu söyleniyor. Saç kapatmak dışarıdan alacağımız kötü enerjiyi koruyor. Bir anlamda saçı kesmek, bazı fazlalıkları atmaktır. Artık oralarda biriken bilgilerin biraz gitmesi gerektiğini hissettiğim bir dönemdi" diye konuştu. Aynaya baktığımda güzel bir kadın görmüyorumİltifat almakta zorlandığını da dile getiren Büyüküstün, "Çocukluğumdan beri 'Güzelsin' lafı bana çok kötü şeyleri anımsatıyordu. Anaokulu öğretmenimin 'Ne güzel, kâğıt bebek gibi' sözleri bana gazetelerden yapılan kâğıt bebekleri hatırlattı. İnsanlar sizi tanımadan, sadece fiziksel olarak görüp bir fikir ediniyor. 'Çok güzel kız, kesin aptaldır', 'Çok güzel, kesin çok kibirlidir' gibi önyargılar, bende fiziksel varoluşuma dair bir düşmanlık oluşturdu. Ben güzel bir kadın olduğumu düşünmüyorum. Aynaya baktığımda güzel bir kadın görmüyorum, sadece gözlerimin içine baktığımda tanıdık bir şey görüyorum" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260711/derbide-kufurlu-tezahurati-tepki-cekmisti-unlu-oyuncu-sevket-coruha-ceza--1107180587.html

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tuba büyüküstün, onur saylak