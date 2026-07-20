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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-bahreyn-ve-kuveytteki-abd-uslerini-hedef-aldik-1107399599.html
İran Devrim Muhafızları: Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini hedef aldık, Körfez'de siren sesleri, Şiraz da vuruldu
İran Devrim Muhafızları: Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini hedef aldık, Körfez'de siren sesleri, Şiraz da vuruldu
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu,’Nasr 2’ operasyonunun 23'üncü dalgası kapsamında Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine eş zamanlı füze ve dron... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T16:38+0300
2026-07-20T17:59+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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abd
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Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'deki Sakhir Havalimanı'nda bulunan ABD birliklerine ait İHA bakım ve depolama hangarlarının vurularak imha edildiği belirtildi.Açıklamada, ikinci aşamada Bahreyn'deki Selman Limanı'nda ABD'nin TF-59 görev gücüne ait deniz araçlarının hazırlandığı hangarların hedef alındığı, tesislerde tahribat meydana geldiği ve deniz araçlarının hasar gördüğü iddia edildi.‘Lojistik hangarlar imha edildi’Üçüncü aşamada ise Kuveyt'teki Arifcan Üssü'nde ABD özel deniz kuvvetlerinin konuşlandığı destek ve lojistik hangarlarının vurularak tamamen imha edildiği ifade edildi.ABD'nin saldırılarına misilleme olarak füze ve İHA operasyonlarının süreceği belirtilen açıklamada, İran'ın füze ve İHA kapasitesinin tükenmek üzere olduğu yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.Bahreyn'de alarm sirenleri çaldıİran'ın ABD askeri üslerine sahip komşu ülkelerine yönelik misillemeleri devam ederken, Körfez ülkelerinde uyarı sirenleri çaldığı belirtildi.Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ından yapılan açıklamada, "Siren çalındı. Vatandaşların ve sakinlerin sakin kalmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri rica olunur" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Kuveyt'te de sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.İran'ın Şiraz kentinde patlama sesleriYarı resmi Fars Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Şiraz’ın kuzey batısında patlama sesi duyuldu. Haberde, patlama sesinin kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, ilk gelen bilgilerin ABD’nin Şiraz’a saldırı düzenlediği yönünde olduğu belirtildi. Öte yandan Şiraz’daki patlamaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan bazı fotoğraflarda, kentten dumanlar yükseldiği görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/orta-doguda-yine-sirenler-caldi-abdnin-irana-yonelik-saldirilari-9-gecesinde-devam-etti-1107379751.html
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i̇ran, abd, abd

İran Devrim Muhafızları: Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini hedef aldık, Körfez'de siren sesleri, Şiraz da vuruldu

16:38 20.07.2026 (güncellendi: 17:59 20.07.2026)
© REUTERS Majid Asgaripourİran Devrim Muhafızları'nın savaş öncesi sergilediği füzeler
İran Devrim Muhafızları'nın savaş öncesi sergilediği füzeler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
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İran Devrim Muhafızları Ordusu,’Nasr 2’ operasyonunun 23'üncü dalgası kapsamında Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine eş zamanlı füze ve dron saldırıları düzenlediğini, bölgedeki lojistik hangarların ‘imha edildiğini’ açıkladı. Bahreyn ve Kuveyt'te siren sesleri çaldı. İran'da ise Şiraz kentinde patlama sesleri duyuldu.
Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'deki Sakhir Havalimanı'nda bulunan ABD birliklerine ait İHA bakım ve depolama hangarlarının vurularak imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, ikinci aşamada Bahreyn'deki Selman Limanı'nda ABD'nin TF-59 görev gücüne ait deniz araçlarının hazırlandığı hangarların hedef alındığı, tesislerde tahribat meydana geldiği ve deniz araçlarının hasar gördüğü iddia edildi.

‘Lojistik hangarlar imha edildi’

Üçüncü aşamada ise Kuveyt'teki Arifcan Üssü'nde ABD özel deniz kuvvetlerinin konuşlandığı destek ve lojistik hangarlarının vurularak tamamen imha edildiği ifade edildi.
ABD'nin saldırılarına misilleme olarak füze ve İHA operasyonlarının süreceği belirtilen açıklamada, İran'ın füze ve İHA kapasitesinin tükenmek üzere olduğu yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Bahreyn'de alarm sirenleri çaldı

İran'ın ABD askeri üslerine sahip komşu ülkelerine yönelik misillemeleri devam ederken, Körfez ülkelerinde uyarı sirenleri çaldığı belirtildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ından yapılan açıklamada, "Siren çalındı. Vatandaşların ve sakinlerin sakin kalmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri rica olunur" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca Kuveyt'te de sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

İran'ın Şiraz kentinde patlama sesleri

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Şiraz’ın kuzey batısında patlama sesi duyuldu. Haberde, patlama sesinin kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, ilk gelen bilgilerin ABD’nin Şiraz’a saldırı düzenlediği yönünde olduğu belirtildi. Öte yandan Şiraz’daki patlamaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan bazı fotoğraflarda, kentten dumanlar yükseldiği görüldü.
Orta Doğu'da yine sirenler çaldı: ABD'nin İran’a yönelik saldırıları 9. gecesinde devam etti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Orta Doğu'da yine sirenler çaldı: ABD'nin İran’a yönelik saldırıları 9. gecesinde devam etti
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