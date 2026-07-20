https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-bahreyn-ve-kuveytteki-abd-uslerini-hedef-aldik-1107399599.html

İran Devrim Muhafızları: Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini hedef aldık, Körfez'de siren sesleri, Şiraz da vuruldu

İran Devrim Muhafızları: Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini hedef aldık, Körfez'de siren sesleri, Şiraz da vuruldu

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu,’Nasr 2’ operasyonunun 23'üncü dalgası kapsamında Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine eş zamanlı füze ve dron... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T16:38+0300

2026-07-20T16:38+0300

2026-07-20T17:59+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

abd

abd

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Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'deki Sakhir Havalimanı'nda bulunan ABD birliklerine ait İHA bakım ve depolama hangarlarının vurularak imha edildiği belirtildi.Açıklamada, ikinci aşamada Bahreyn'deki Selman Limanı'nda ABD'nin TF-59 görev gücüne ait deniz araçlarının hazırlandığı hangarların hedef alındığı, tesislerde tahribat meydana geldiği ve deniz araçlarının hasar gördüğü iddia edildi.‘Lojistik hangarlar imha edildi’Üçüncü aşamada ise Kuveyt'teki Arifcan Üssü'nde ABD özel deniz kuvvetlerinin konuşlandığı destek ve lojistik hangarlarının vurularak tamamen imha edildiği ifade edildi.ABD'nin saldırılarına misilleme olarak füze ve İHA operasyonlarının süreceği belirtilen açıklamada, İran'ın füze ve İHA kapasitesinin tükenmek üzere olduğu yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.Bahreyn'de alarm sirenleri çaldıİran'ın ABD askeri üslerine sahip komşu ülkelerine yönelik misillemeleri devam ederken, Körfez ülkelerinde uyarı sirenleri çaldığı belirtildi.Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ından yapılan açıklamada, "Siren çalındı. Vatandaşların ve sakinlerin sakin kalmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri rica olunur" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Kuveyt'te de sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.İran'ın Şiraz kentinde patlama sesleriYarı resmi Fars Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Şiraz’ın kuzey batısında patlama sesi duyuldu. Haberde, patlama sesinin kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, ilk gelen bilgilerin ABD’nin Şiraz’a saldırı düzenlediği yönünde olduğu belirtildi. Öte yandan Şiraz’daki patlamaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan bazı fotoğraflarda, kentten dumanlar yükseldiği görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/orta-doguda-yine-sirenler-caldi-abdnin-irana-yonelik-saldirilari-9-gecesinde-devam-etti-1107379751.html

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