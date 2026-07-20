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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/trump-2026-dunya-kupasi-tarihin-en-guvenli-ve-en-gorkemli-turnuvasi-oldu-1107408055.html
Trump: 2026 Dünya Kupası tarihin en güvenli ve en görkemli turnuvası oldu
Trump: 2026 Dünya Kupası tarihin en güvenli ve en görkemli turnuvası oldu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump 2026 FIFA Dünya Kupası'nın organizasyon tarihindeki en güvenli ve en görkemli turnuva olduğunu belirtti ve maçlar boyunca güvenliği... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T20:51+0300
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fifa
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ABD Başkanı Donald Trump Truth Social'da 2026 Dünya Kupası ile ilgili yeni bir değerlendirme yaparak "Süreçte yer alan herkese, ama özellikle de muhteşem kolluk kuvvetlerimize teşekkür etmek istiyorum. Herkesin onlara duyduğu saygı ve ülkemize olan sevgileri, bu büyük şampiyonayı açık ara tarihteki en güvenli ve en görkemli Dünya Kupası yaptı" diye yazdı. Trump ayrıca, şampiyonayı bir üst seviyeye taşıdıkları için Beyaz Saray FIFA Dünya Kupası Görev Gücü'ne, Andrew Giuliani'ye ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya şükranlarını sunduğunu belirtti. Pazar günü İspanya milli futbol takımı, Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/mbappe-dunya-kupasi-tarihinde-ust-uste-gol-krali-olan-ilk-futbolcu-oldu-1107377263.html
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fifa, dünya kupası, arjantin
fifa, dünya kupası, arjantin

Trump: 2026 Dünya Kupası tarihin en güvenli ve en görkemli turnuvası oldu

20:51 20.07.2026
© AA / Evrim Aydın2026 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu
2026 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AA / Evrim Aydın
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ABD Başkanı Trump 2026 FIFA Dünya Kupası'nın organizasyon tarihindeki en güvenli ve en görkemli turnuva olduğunu belirtti ve maçlar boyunca güvenliği sağladıkları için kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.
ABD Başkanı Donald Trump Truth Social'da 2026 Dünya Kupası ile ilgili yeni bir değerlendirme yaparak "Süreçte yer alan herkese, ama özellikle de muhteşem kolluk kuvvetlerimize teşekkür etmek istiyorum. Herkesin onlara duyduğu saygı ve ülkemize olan sevgileri, bu büyük şampiyonayı açık ara tarihteki en güvenli ve en görkemli Dünya Kupası yaptı" diye yazdı.
Trump ayrıca, şampiyonayı bir üst seviyeye taşıdıkları için Beyaz Saray FIFA Dünya Kupası Görev Gücü'ne, Andrew Giuliani'ye ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya şükranlarını sunduğunu belirtti.
Pazar günü İspanya milli futbol takımı, Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu olmuştu.
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