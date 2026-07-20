https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/mbappe-dunya-kupasi-tarihinde-ust-uste-gol-krali-olan-ilk-futbolcu-oldu-1107377263.html
Mbappe, Dünya Kupası tarihinde üst üste gol kralı olan ilk futbolcu oldu
Mbappe, Dünya Kupası tarihinde üst üste gol kralı olan ilk futbolcu oldu
Sputnik Türkiye
Fransa'nın yıldız oyuncusu Mbappe 10 golle 2026 Dünya Kupası'nın gol kralı oldu. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T02:41+0300
2026-07-20T02:41+0300
2026-07-20T02:42+0300
spor
dünya kupası
mbappe
gerd müller
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Fransa Milli Futbol Takımı Kaptanı Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda gol kralı olarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Mbappe 10 gol attı. Müller'den'den sonra ilkMbappe, iki Dünya Kupası'nda (2022, 2026) gol kralı olan tarihteki ilk oyuncu oldu. Ayrıca, 1970'te Gerd Müller'den bu yana tek bir Dünya Kupası'nda 10 gol atan ilk oyuncu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/2026-dunya-kupasinin-sahibi-ispanya-oldu-1107376220.html
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dünya kupası, mbappe, gerd müller
dünya kupası, mbappe, gerd müller
Mbappe, Dünya Kupası tarihinde üst üste gol kralı olan ilk futbolcu oldu
02:41 20.07.2026 (güncellendi: 02:42 20.07.2026)
Fransa'nın yıldız oyuncusu Mbappe 10 golle 2026 Dünya Kupası'nın gol kralı oldu.
Fransa Milli Futbol Takımı Kaptanı Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda gol kralı olarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Mbappe 10 gol attı.
Arjantinli Lionel Messi Gümüş Ayakkabı'yı (8 gol),
İngiliz Jude Bellingham ve Norveçli Erling Haaland ise Bronz Ayakkabı'yı kazandı.
Mbappe, iki Dünya Kupası'nda (2022, 2026) gol kralı olan tarihteki ilk oyuncu oldu. Ayrıca, 1970'te Gerd Müller'den bu yana tek bir Dünya Kupası'nda 10 gol atan ilk oyuncu oldu.