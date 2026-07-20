Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/mbappe-dunya-kupasi-tarihinde-ust-uste-gol-krali-olan-ilk-futbolcu-oldu-1107377263.html
Mbappe, Dünya Kupası tarihinde üst üste gol kralı olan ilk futbolcu oldu
Mbappe, Dünya Kupası tarihinde üst üste gol kralı olan ilk futbolcu oldu
Sputnik Türkiye
Fransa'nın yıldız oyuncusu Mbappe 10 golle 2026 Dünya Kupası'nın gol kralı oldu. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T02:41+0300
2026-07-20T02:42+0300
spor
dünya kupası
mbappe
gerd müller
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/14/1107377106_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_b1ccdf7d7b9d736b51fd2ba5fc787be9.jpg
Fransa Milli Futbol Takımı Kaptanı Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda gol kralı olarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Mbappe 10 gol attı. Müller'den'den sonra ilkMbappe, iki Dünya Kupası'nda (2022, 2026) gol kralı olan tarihteki ilk oyuncu oldu. Ayrıca, 1970'te Gerd Müller'den bu yana tek bir Dünya Kupası'nda 10 gol atan ilk oyuncu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/2026-dunya-kupasinin-sahibi-ispanya-oldu-1107376220.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/14/1107377106_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_24a7ed9cd655bc1b208c26c9bc960d66.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dünya kupası, mbappe, gerd müller
dünya kupası, mbappe, gerd müller

Mbappe, Dünya Kupası tarihinde üst üste gol kralı olan ilk futbolcu oldu

02:41 20.07.2026 (güncellendi: 02:42 20.07.2026)
© AP Photo / Rebecca BlackwellKylian Mbappe
Kylian Mbappe - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Abone ol
Fransa'nın yıldız oyuncusu Mbappe 10 golle 2026 Dünya Kupası'nın gol kralı oldu.
Fransa Milli Futbol Takımı Kaptanı Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda gol kralı olarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Mbappe 10 gol attı.
Arjantinli Lionel Messi Gümüş Ayakkabı'yı (8 gol),
İngiliz Jude Bellingham ve Norveçli Erling Haaland ise Bronz Ayakkabı'yı kazandı.

Müller'den'den sonra ilk

Mbappe, iki Dünya Kupası'nda (2022, 2026) gol kralı olan tarihteki ilk oyuncu oldu. Ayrıca, 1970'te Gerd Müller'den bu yana tek bir Dünya Kupası'nda 10 gol atan ilk oyuncu oldu.
FIFA 2026 Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
SPOR
2026 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu
01:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала