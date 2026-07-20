https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/mbappe-dunya-kupasi-tarihinde-ust-uste-gol-krali-olan-ilk-futbolcu-oldu-1107377263.html

Mbappe, Dünya Kupası tarihinde üst üste gol kralı olan ilk futbolcu oldu

Mbappe, Dünya Kupası tarihinde üst üste gol kralı olan ilk futbolcu oldu

Sputnik Türkiye

Fransa'nın yıldız oyuncusu Mbappe 10 golle 2026 Dünya Kupası'nın gol kralı oldu. 20.07.2026, Sputnik Türkiye

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spor

dünya kupası

mbappe

gerd müller

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Fransa Milli Futbol Takımı Kaptanı Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda gol kralı olarak Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Mbappe 10 gol attı. Müller'den'den sonra ilkMbappe, iki Dünya Kupası'nda (2022, 2026) gol kralı olan tarihteki ilk oyuncu oldu. Ayrıca, 1970'te Gerd Müller'den bu yana tek bir Dünya Kupası'nda 10 gol atan ilk oyuncu oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/2026-dunya-kupasinin-sahibi-ispanya-oldu-1107376220.html

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dünya kupası, mbappe, gerd müller