https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-motorine-zam-geliyor-1107381903.html

Tabelalar bir kez daha değişecek: Motorine zam geliyor

Tabelalar bir kez daha değişecek: Motorine zam geliyor

Sputnik Türkiye

ABD-İran arasındaki saldırılar nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansıyor. 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T09:49+0300

2026-07-20T09:49+0300

2026-07-20T09:49+0300

ekonomi̇

abd

hürmüz boğazı

i̇stanbul

motorin

benzin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46824ea7efff6a8a99e7e9992ee30aa6.jpg

Küresel ekonomilerde ABD-İran arasındaki çatışma ortamının etkileri görülmeye devam ediyor. Petrol stoklarının azalması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması gibi etkenler zamları gündeme getirdi.Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,12 lira seviyesinde zam yapılması planlanıyor. Zammın yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.Motorin ne kadar?Motorin yeni zamla birlikte İstanbul'da 74,25 lira, Ankara'da 75,37 lira, İzmir'de 75,64 lira, doğu illerinde ise 77,09 liradan satılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/altin-dokuz-ayin-dibinde-piyasada-son-durum-ne-gram-altin-ne-kadar-oldu-1107381490.html

abd

hürmüz boğazı

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, hürmüz boğazı, i̇stanbul, motorin, benzin