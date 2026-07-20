https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-motorine-zam-geliyor-1107381903.html
Tabelalar bir kez daha değişecek: Motorine zam geliyor
Tabelalar bir kez daha değişecek: Motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
ABD-İran arasındaki saldırılar nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansıyor. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T09:49+0300
2026-07-20T09:49+0300
2026-07-20T09:49+0300
ekonomi̇
abd
hürmüz boğazı
i̇stanbul
motorin
benzin
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Küresel ekonomilerde ABD-İran arasındaki çatışma ortamının etkileri görülmeye devam ediyor. Petrol stoklarının azalması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması gibi etkenler zamları gündeme getirdi.Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,12 lira seviyesinde zam yapılması planlanıyor. Zammın yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.Motorin ne kadar?Motorin yeni zamla birlikte İstanbul'da 74,25 lira, Ankara'da 75,37 lira, İzmir'de 75,64 lira, doğu illerinde ise 77,09 liradan satılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/altin-dokuz-ayin-dibinde-piyasada-son-durum-ne-gram-altin-ne-kadar-oldu-1107381490.html
abd
hürmüz boğazı
i̇stanbul
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abd, hürmüz boğazı, i̇stanbul, motorin, benzin
abd, hürmüz boğazı, i̇stanbul, motorin, benzin
Tabelalar bir kez daha değişecek: Motorine zam geliyor
ABD-İran arasındaki saldırılar nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansıyor.
Küresel ekonomilerde ABD-İran arasındaki çatışma ortamının etkileri görülmeye devam ediyor. Petrol stoklarının azalması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması gibi etkenler zamları gündeme getirdi.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,12 lira seviyesinde zam yapılması planlanıyor. Zammın yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Motorin yeni zamla birlikte İstanbul'da 74,25 lira, Ankara'da 75,37 lira, İzmir'de 75,64 lira, doğu illerinde ise 77,09 liradan satılması bekleniyor.