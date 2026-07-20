Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-motorine-zam-geliyor-1107381903.html
Tabelalar bir kez daha değişecek: Motorine zam geliyor
Tabelalar bir kez daha değişecek: Motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
ABD-İran arasındaki saldırılar nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansıyor. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T09:49+0300
2026-07-20T09:49+0300
ekonomi̇
abd
hürmüz boğazı
i̇stanbul
motorin
benzin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46824ea7efff6a8a99e7e9992ee30aa6.jpg
Küresel ekonomilerde ABD-İran arasındaki çatışma ortamının etkileri görülmeye devam ediyor. Petrol stoklarının azalması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması gibi etkenler zamları gündeme getirdi.Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,12 lira seviyesinde zam yapılması planlanıyor. Zammın yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.Motorin ne kadar?Motorin yeni zamla birlikte İstanbul'da 74,25 lira, Ankara'da 75,37 lira, İzmir'de 75,64 lira, doğu illerinde ise 77,09 liradan satılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/altin-dokuz-ayin-dibinde-piyasada-son-durum-ne-gram-altin-ne-kadar-oldu-1107381490.html
abd
hürmüz boğazı
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072210045_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8e5a76e1e582d47845c185b532587db0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, hürmüz boğazı, i̇stanbul, motorin, benzin
abd, hürmüz boğazı, i̇stanbul, motorin, benzin

Tabelalar bir kez daha değişecek: Motorine zam geliyor

09:49 20.07.2026
© AABenzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
© AA
Abone ol
ABD-İran arasındaki saldırılar nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansıyor.
Küresel ekonomilerde ABD-İran arasındaki çatışma ortamının etkileri görülmeye devam ediyor. Petrol stoklarının azalması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması gibi etkenler zamları gündeme getirdi.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,12 lira seviyesinde zam yapılması planlanıyor. Zammın yarından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Motorin ne kadar?

Motorin yeni zamla birlikte İstanbul'da 74,25 lira, Ankara'da 75,37 lira, İzmir'de 75,64 lira, doğu illerinde ise 77,09 liradan satılması bekleniyor.
altın düşüş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
EKONOMİ
Altın dokuz ayın dibinde: Piyasada son durum ne? Gram altın ne kadar oldu?
09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала