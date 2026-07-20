https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/altin-dokuz-ayin-dibinde-piyasada-son-durum-ne-gram-altin-ne-kadar-oldu-1107381490.html

Altın dokuz ayın dibinde: Piyasada son durum ne? Gram altın ne kadar oldu?

Altın dokuz ayın dibinde: Piyasada son durum ne? Gram altın ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Gram altın ne kadar oldu?

2026-07-20T09:31+0300

2026-07-20T09:31+0300

2026-07-20T09:31+0300

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Altın, ons başına 4 bin doların üzerinde kaldı, ancak ABD ve İran arasındaki tırmanan saldırılar petrol fiyatlarını yükseltirken, enflasyon ve faiz artırımı olasılığına ilişkin endişeleri artırarak dokuz ayın en düşük seviyelerine yakın işlem gördü.ABD ordusu, üç Amerikalı askerin ölümünün ardından Pazar günü İran'a karşı yeni hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Tahran ise ABD ile ateşkesin fiilen çöktüğünü ve hafta sonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen dört gemiyi durdurduğunu duyurdu.Petrol fiyatları Temmuz ayındaki en düşük seviyelerinden yaklaşık yüzde 30 arttı ve merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkılaştırma riskini artırdı.Bu arada, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack Cuma günü, kalıcı enflasyon konusunda uyarıda bulunan Fed yetkililerinin sayısının artmasına katıldı. Piyasalar şu anda Eylül ayında Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını yüzde 47'den yüzde 53'e çıkardı.Ons altın ne kadar?Ons altın güne 4 bin 2 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 982 dolar, en yüksek de 4 bin 28 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 22 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 6 bin 68 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 40 lira, en yüksek de 6 bin 110 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 99 liradan alıcı buluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/dugunde-altin-yerinde-100-civciv-takti-1107374900.html

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