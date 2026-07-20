https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/bati-medyasi-abd-irana-yonelik-buyuk-olcekli-operasyona-hazirlaniyor-1107383335.html
Batı medyası: ABD, İran'a yönelik büyük ölçekli operasyona hazırlanıyor
Batı medyası: ABD, İran'a yönelik büyük ölçekli operasyona hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını artırarak İran ile geniş çaplı bir savaşa hazırlandığı öne sürüldü. Ancak kaynaklar, hava savunma füzeleri ve uzun... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T10:51+0300
2026-07-20T10:51+0300
2026-07-20T10:53+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
abd
i̇ran
washington post
wall street journal (wsj)
hürmüz boğazı
avrupa
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The Washington Post (WP) gazetesine konuşan bir yetkili, ABD yönetiminin Ortadoğu bölgedeki askeri varlığını tahkim ederek İran'a karşı geniş çaplı bir askeri harekata hazırlandığını yazdı.İsmi açıklanmayan yetkili, hazırlıklara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bununla birlikte, hava savunma füzeleri ve uzun menzilli mühimmat eksikliğinin yanı sıra bölgeye hızlı bir şekilde ek birlik kaydırılamaması nedeniyle operasyonun kapsamı sınırlı durumda. Beyaz Saray'ın bu durumdan haberdar olduğunu sanmıyorum” ifadelerini kullandı.Daha önce Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de, ABD’nin Avrupa'daki ek savaş uçakları ve tanker uçaklarını Ortadoğu'ya kaydırdığını duyurmuştu.ABD, 8 Temmuz gecesi Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran'a yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmıştı. Tahran yönetimi bu adımı mevcut anlaşmaların ihlali olarak nitelendirerek Ortadoğu'daki ABD askeri üslerini hedef almaya başlamıştı. Bölgedeki yeni gerilim dalgası, tarafların çatışmayı sona erdirmeyi öngören bir mutabakat zaptı imzalamasından sadece üç hafta sonra meydana gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/iran-urdun-ve-kuveytteki-hedefler-vuruldu-1107382979.html
i̇ran
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ortadoğu, abd, i̇ran, washington post, wall street journal (wsj), hürmüz boğazı, avrupa
ortadoğu, abd, i̇ran, washington post, wall street journal (wsj), hürmüz boğazı, avrupa
Batı medyası: ABD, İran'a yönelik büyük ölçekli operasyona hazırlanıyor
10:51 20.07.2026 (güncellendi: 10:53 20.07.2026)
ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını artırarak İran ile geniş çaplı bir savaşa hazırlandığı öne sürüldü. Ancak kaynaklar, hava savunma füzeleri ve uzun menzilli mühimmat eksikliği nedeniyle operasyonun kapsamının sınırlı olduğunu belirtiyor.
The Washington Post (WP) gazetesine konuşan bir yetkili, ABD yönetiminin Ortadoğu bölgedeki askeri varlığını tahkim ederek İran'a karşı geniş çaplı bir askeri harekata hazırlandığını yazdı.
İsmi açıklanmayan yetkili, hazırlıklara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bununla birlikte, hava savunma füzeleri ve uzun menzilli mühimmat eksikliğinin yanı sıra bölgeye hızlı bir şekilde ek birlik kaydırılamaması nedeniyle operasyonun kapsamı sınırlı durumda. Beyaz Saray'ın bu durumdan haberdar olduğunu sanmıyorum” ifadelerini kullandı.
Daha önce Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de, ABD’nin Avrupa'daki ek savaş uçakları ve tanker uçaklarını Ortadoğu'ya kaydırdığını duyurmuştu.
ABD, 8 Temmuz gecesi Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran'a yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmıştı. Tahran yönetimi bu adımı mevcut anlaşmaların ihlali olarak nitelendirerek Ortadoğu'daki ABD askeri üslerini hedef almaya başlamıştı. Bölgedeki yeni gerilim dalgası, tarafların çatışmayı sona erdirmeyi öngören bir mutabakat zaptı imzalamasından sadece üç hafta sonra meydana gelmişti.