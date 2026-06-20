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Başakşehir'de boş arazide ceset bulundu: Kadın başına taşla vurularak öldürülmüş
Başakşehir'de boş arazide ceset bulundu: Kadın başına taşla vurularak öldürülmüş
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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde boş arazide başına taşla vurularak öldürülmüş halde bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili kadının erkek arkadaşı gözaltına... 20.06.2026, Sputnik Türkiye
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Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kadını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı incelemede, kadının başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kimlik tespit çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin S.Ç. olduğu tespit edildi.Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından S.Ç'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis ekipleri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen V.Ç'yi gözaltına aldı.
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, polis, polis baskını, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, polis, polis baskını, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası

Başakşehir'de boş arazide ceset bulundu: Kadın başına taşla vurularak öldürülmüş

00:51 20.06.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
© AA
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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde boş arazide başına taşla vurularak öldürülmüş halde bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı.
Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan bir kadını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, kadının başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kimlik tespit çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin S.Ç. olduğu tespit edildi.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından S.Ç'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen V.Ç'yi gözaltına aldı.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
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