https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/singapurun-musluman-islerinden-sorumlu-bakan-vekili-ibrahim-kadinlarla-yazismalari-ortaya-cikinca-1107390052.html

Singapur’un Müslüman İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili İbrahim, kadınlarla yazışmaları ortaya çıkınca i̇stifa etti

Singapur’un Müslüman İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili İbrahim, kadınlarla yazışmaları ortaya çıkınca i̇stifa etti

Sputnik Türkiye

Singapur’da Müslüman İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili Faishal Ibrahim, bir kadınla yaptığı uygunsuz yazışmaların ardından görevinden ve iktidardaki Halkın... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T12:43+0300

2026-07-20T12:43+0300

2026-07-20T12:43+0300

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Singapur siyasetinde yüksek etik standartlarıyla tanınan iktidardaki Halkın Hareketi Partisi (PAP), yeni bir siyasi skandalla sarsıldı. Müslüman İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili Faishal Ibrahim, bir kadınla kurduğu çevrim içi yazışmalar ve özel görüşmelerin kamuoyuna yansıması üzerine hem bakanlık görevinden hem de partisinden istifa etti. Gelişmeyi bizzat duyuran Singapur Başbakanı Lawrence Wong, ikili arasındaki iletişimin büyük ölçüde mesajlaşmalar ve bazı kamusal etkinlikler dışındaki buluşmalar üzerinden gerçekleştiğini bildirdi.Karşılıklı Taciz İddiaları ve Polis SoruşturmasıSürece dair ayrıntıları paylaşan Başbakan Lawrence Wong, Faishal Ibrahim ile söz konusu kadının süreç içerisinde birbirleri hakkında taciz iddiaları ile emniyet birimlerine başvurduğunu belirtti. Olayın ardından polis soruşturması başlatıldığını kaydeden Wong, yapılan adli incelemeler sonucunda tarafların herhangi bir suç işlemediğinin tespit edildiğini ve cezai işlem uygulanmayacağını açıkladı.Ancak Başbakan Wong, hukuki olarak bir suç unsuru bulunmasa bile Faishal Ibrahim’in sergilediği davranışların bir devlet adamı ve milletvekili için kabul edilebilir etik standartları karşılamadığının altını çizdi."Daha Net Sınırlar Koymalıydım" Sözleriyle Muhakeme Hatasını Kabul Etti2006 yılından bu yana milletvekilliği görevini yürüten ve 2025 yılında Müslüman İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili olarak atanan Faishal Ibrahim, Başbakanlık Ofisi’nin resmi internet sitesinde yayımlanan istifa mektubu ile kamuoyuna seslendi. Süreci yönetme biçiminde açıkça bir muhakeme hatası yaptığını itiraf eden Ibrahim, şu ifadeleri kullandı:"Aramızda fiziksel bir ilişki bulunmamasına ve görüşmelerin böyle bir ilişkiye dönüşmesini amaçlamamış olmama rağmen, iletişimi yönetme biçimimde ve daha erken bir aşamada daha net sınırlar koyamamamda muhakeme hatası yaptım."Başbakan Wong ise tecrübeli siyasetçinin bu şartlar altında aktif siyasetten ayrılmak zorunda kalmasından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.İktidar Partisi Arda Arda Gelen Siyasi Skandallarla ÇalkalanıyorSiyasi temizlik ve sıfır tolerans ilkesiyle övünen Halkın Hareketi Partisi, son yıllarda üst üste yaşanan yolsuzluk ve etik skandallarla zor günler geçiriyor.

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